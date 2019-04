Voici une Information autour du jeu Days Gone :Days Gone a reçu sa première critique avant la fin de l'embargo officiel par le biais d'un magazine de jeux allemand, M! Games :- Le monde ouvert post-apocalyptique- des PNJ intéressants- horde de freakers au comportement diurne- Des temps de chargement qui interrompent les cinématiques durant l’histoire- des bugs (ils ont précisé qu’ils avaient la MAJ 1.02 installée, pas la 1.03)- baisse de frame-rate- Des missions mal conçues- Mode Solo : 8/10- Graphismes : 9/10- Bande-son : 8/10- Score global : 8.3/10En attendant les autres notes...Source : https://twistedvoxel.com/first-days-gone-review/

Who likes this ?

posted the 04/24/2019 at 04:21 AM by link49