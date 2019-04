Voici une Information concernant le jeu Mortal Kombat 11 :Le comparatif peut être vu ici :Ca permet de voir les différences entre les deux versions du jeu...Petite parenthèse, mais les joueurs semblent descendre le jeu, et ce, quelque soit le support console...Source : https://nintendoeverything.com/video-mortal-kombat-11-switch-vs-ps4-comparison/

posted the 04/23/2019 at 04:37 PM by link49