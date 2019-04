Voici une Information concernant le jeu Ghost of Tsushima :Ghost of Tsushima, aux côtés de The Last of Us : Part 2 et de Death Stranding, montre que malgré la fin de sa vie, la Ps4 a encore beaucoup de gros jeux. En dépit de quelques projections, cependant, nous n'avons reçu aucune indication quant à la date de sortie du titre de Sucker Punch. Nous avons simplement supposé que cela arriverait dans un an environ.Toutefois, une récente offre d'emploi (via Gamasutra) publiée par les développeurs pourrait suggérer que le jeu ne sera peut-être pas aussi avancé dans le développement que nous l'aurions supposé. Une liste pour un scénariste suggère que la majeure partie de l'écriture du jeu est encore à faire, et indique également que le studio cherche peut-être à accélérer travailler sur le jeu afin de libérer dans un délai raisonnable.Le volume de travail suggère qu’il reste encore beaucoup à faire. Il est possible que la grande majorité des missions aient été écrites, et que Sucker Punch cherche à déléguer tout ce qui reste à faire, avec quelques quêtes optionnelles auxiliaires ou personnages secondaires...Source : https://gamingbolt.com/ghost-of-tsushima-job-listing-suggests-bulk-of-writing-still-needs-to-be-done