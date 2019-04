Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il semble que Nintendo cessera éventuellement d’ajouter de nouveaux jeux NES au service après un «certain laps de temps». Cela a été trouvé sur un dépliant Nintendo Switch Online distribué à Hong Kong cette semaine. C'est la première fois que Nintendo déclare que de nouveaux jeux ne seront pas ajoutés au service à l'avenir. Nous savions que cela arriverait, mais on espère que cela ne signifie pas que cela se produira plus tôt que prévu...Source : https://twitter.com/chinesenintendo/

posted the 04/04/2019 at 09:38 AM by link49