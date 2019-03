Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Il semblerait que Nintendo fasse un Nintendo Direct le mois prochain. On ignore s'il s'agira d'un Super Smash Bros. Direct pour annoncer la date de Joker, bien que la Plante Piranha n'est pas eu de Direct, ou un s'il s'agira d'un Nintendo Direct plus général...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-speculation-ot.98257/page-312

posted the 03/29/2019 at 07:26 AM by link49