Voici une Information autour d’une exclusivité Nintendo Switch, Yoshi's Crafted World :C’est maintenant au tour de Gamekult de tester le jeu et de lui attribué la bonne note de 7/10. Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi…Source : https://www.gamekult.com/jeux/yoshi-switch-3050876093/test.html

