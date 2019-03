79/100 (18 tests) -pour l'instant-

GameInformer 8,25/10

US Gamer 4/5

God is a Geek 8/10

JVC 16/20

IGN 7,8/10

Destructoid 7,5/10

Gameblog 7/0

En orientant tout son gameplay vers l’exploration pure, Yoshi’s Crafted World fait le bon choix et propose une expérience des plus agréables. C’est avec plaisir et curiosité que l’on fouille les niveaux, découvrant constamment de nouvelles idées et des secrets par dizaines. Bien qu’il ne faille pas espérer du challenge en matière de gameplay pur, son principal atout est d’offrir une vraie balade naïve et enchanteresse, que l’on vous conseille vivement de parcourir à deux.Quatre ans après l'épisode laineux sorti sur Wii U, Good Feel remet le couvert pour offrir à l'ex-monture devenue star une nouvelle aventure sous le signe de la mignonnerie et du carton. Chatoyant et coloré à souhait, Yoshi's Crafted World profite de sa direction artistique singulière pour dérouler une quarantaine de niveaux faits de bric et de broc tout en respectant les objectifs pléthoriques de la série. La possibilité initiale d'explorer les deux côtés de ces univers variés se cantonne finalement à une lecture dans les deux sens, un joli défi de conception, mais qui nivelle malheureusement le level design vers le bas. À force de revisiter les mêmes environnements à la recherche de toujours plus d'items cachés, la lassitude pointerait parfois presque le bout de son nez... Mais que les plus acharnés se rassurent : ils trouveront là suffisamment de contenu pour s'occuper de très longues heures. Quel dommage que la bande son enfantine se contente au final de décliner encore et encore une poignée de thèmes simplistes et que la technique ait été reléguée à ce point au second plan, car Yoshi's Crafted World aurait pu avec trois fois rien se hisser parmi les sommets de la série.