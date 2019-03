Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :L’insider et leaker reconnu King Zell, a déclaré que certaines choses arrivant sur Nintendo Switch, du moins au moins une, n’était même pas possible il y a des années, et qu’il était impatient de voir la réaction à son annonce. Il précise sa pensé en disant que ce n'était pas possible, comme de voir Mario sur une console PlayStation.L'analogie de «Mario sur Playstation» est intéressante. En effet, il est très peu probable que Mario ait un jeu sur une console Playstation, car Mario est une IP Nintendo et la Playstation est une console rivale. C’est le même principe qui explique pourquoi il est peu probable qu'un jeu Pokémon vienne sur une console Playstation, malgré les bénéfices potentiels monstres qu’elle pourrait générer.Dans cet esprit, l’analogie de «Mario sur Playstation» semble suggérer que ce titre mystérieux provient d’une propriété intellectuelle appartenant à une société rivale. Un titre que la plupart des gens auraient jugé «impossible» de voir sur une console Nintendo jusqu'à présent. Gardant à l’esprit que quelque chose de similaire s’est passé avec la franchise de Sega, Sonic The Hedgehog, il existe donc un précédent pour croire que cela pourrait se reproduise. En raison des rumeurs sur la collaboration de Microsoft avec Nintendo, certains fans pensent déjà que Halo est la possibilité la plus probable. En attendant confirmation…Source : https://nintendosoup.com/rumor-king-zell-hints-at-impossible-switch-announcement