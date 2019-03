Voici une Rumeur autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Il semblerait qu’on ait enfin des nouvelles de ce jeu sur Nintendo Switch au plus tard à la fin du mois prochain. Reste à savoir quand, et si Atlus en dira plus avant ou après les informations sur un autre titre de leur studio, Persona 5 R. Pour rappel, le jeu sortira en exclusivité sur Nintendo Switch, mais n'a pas de date de sortie officielle…Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-speculation-ot.98257/page-246