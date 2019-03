Voici des Rumeurs concernant la Nintendo Switch :Dix jeux ont déjà été annoncé en mars sur cette console :Selon King Zell, à la fin du mois de mars, plus de 20 jeux seront annoncés pour la Nintendo Switch, ce qui représente un nombre considérable et un support nettement meilleur de la part de tiers. Les meilleurs jeux n'ont pas encore été annoncés d'ailleurs.Enfin, Nintendo aurait approché Valve pour un titre exclusif Half-Life. Gabe aimant la Nintendo Switch, ils auraient commencé un projet. Half-Life Tactics aurait ensuite été annulé en 2017-2018...Sources : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-speculation-ot.98257/page-243#post-18858371 et : https://www.resetera.com/threads/rumor-nintendo-approached-valve-for-exclusive-switch-game-half-life-tactics-cancelled.105653/

posted the 03/16/2019 at 08:22 AM by link49