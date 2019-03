Voici une Information autour, entre autres, du jeu Left Alive :En ce début d’année, les jeux assez moyens sont sortis en masse, comme ceux-là :Et dernièrement celui-ci :Reste à savoir quels seront les prochains candidats…Source : https://twinfinite.net/2019/03/4-biggest-critical-flops-in-gaming-in-2019-so-far/3

posted the 03/15/2019 at 01:16 PM by link49