Voici tout d'abord des Images du jeu Shenmue III :Elles sont issues du dernier trailer :Durant la présentation du jeu, Yu Suzuki a dévoilé une image qui affiche clairement les boutons Xbox, ce qui pourrait laissser suposser une sortie du jeu également sur Xbox One. Pour rappel, le jeu sortira le 27 août 2019 sur PC et Ps4...Source : https://www.jeuxactu.com/shenmue-3-un-nouveau-trailer-a-ete-lache-aussi-sur-xbox-one-117507.htm

Who likes this ?

posted the 03/10/2019 at 09:37 AM by link49