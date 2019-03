Voici une Information autour du jeu Devil May Cry 5 :L'embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le jeu :- Destructoid : 10/10- JeuxVideo-live : 9.5/10- IGN : 9.5/10- Nerd Mag : 9.2/10- Push Square : 9/10- Gamespot : 9/10- PC Gamer : 9/10- Easy Allies : 9/10- Videogamer : 9/10- Gameinformer : 8.5/10- USGamer : 9/10Et le Test de Gamekult :Puis le Test de Gameblog :Et celui de Jeux Actu :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu Devil May Cry V sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://opencritic.com/game/6629/devil-may-cry-5