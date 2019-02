Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 2 Remake :La dernière fois que nous avons entendu parler du Remake de Resident Evil 2 sur Switch, c’était pou dire qu'il n'était pas prévu sur cette console. Les fans espéraient que la réponse aurait peut-être changé depuis la dernière fois, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. Interrogé sur un potentiel portage, le community manager Resident Evil de Capcom a répondu par un simple : "Aucun projet à ce sujet, non." Si avec ça, vous demandez encore...Source : https://www.gonintendo.com/stories/329450-capcom-community-manager-once-again-says-there-are-no-plans-for-r

Like

Who likes this ?

posted the 02/25/2019 at 07:47 PM by link49