Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Major Nelson est directeur de la programmation pour le Xbox Live. Sur Twitter, il a illustré comment il jouait sur sa Nintendo Switch malgré une coupure de courant. Les mots choisis peuvent avoir un double sens avec les dernières rumeurs. Il a aussi dévoilé sa collection de jeux qu'il a téléchargés :Peut-être un nouvel indice d'un possible rapprochement entre les deux firmes...Source : https://www.gonintendo.com/stories/329449-microsoft-s-major-nelson-shows-some-love-for-switch

Who likes this ?

posted the 02/24/2019 at 12:27 PM by link49