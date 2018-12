Voici une Information autour de la PlayStation Classic :Sony semble du mal à écouler sa console retro avec un prix affiché au lancement à 99 dollars/99 euros. ll n’y a donc rien de surprenant à ce que la console soit maintenant disponible au prix de 59,99 dollars, moins de trois semaines après son lancement, suggérant que les ventes n’ont pas été aussi élevées, contrairement à ce que Michael Pachter aurait pu suggérer. De plus, le prix sur Amazon UK est aussi en baisse à 49,99 £.Dans certains enseignes, elle est même affichée à seulement 35.99 dollars. Il va falloir écouler les stocks…Source : https://gamingbolt.com/playstation-classic-price-falls-to-60-50-in-boxing-day-deals

posted the 12/26/2018 at 05:34 PM by link49