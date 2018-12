La methode pour ajouter des jeux n'est pas encore automatisée comme ce que permet Hakchi pour la Super NES Mini.

En revanche, pour l'avoir testé de façon concluante, elle est relativement sûre à partir du moment ou vous comprenez et restez attentif à ce que vous faites.

Je précise si c'était encore besoin, que je ne répondrais à aucune demande concernant l'obtention des jeux.

Je ne pourrai pas non plus être tenu responsable d'une mauvaise manipulation de votre part qui rendrait votre matériel inutilisable.

La méthode manuelle est à ce jour la plus sûre, certains sur le Net proposent des méthodes automatisées. Ne vous jetez pas sur ces méthodes certaines sont fausses, d'autres peuvent bricker votre console. Les premières versions de ces logiciels peuvent être buggées, attendez d'autres versions plus stables si vous ne voulez pas tenter la méthode manuelle.

Fonctionnalités :

Installation :

Vous devriez maintenant avoir une clef USB organisée comme ceci :

Ajout et configuration des jeux :

Une structure de dossiers appropriée correspond à ceci :

Ou dans mon cas :

Il faut également éditer le fichier .cue avec un éditeur de texte pour faire correspondre les noms des fichiers :

Exemple :

Pour les jeux multi-disques :

Synchronisation :

Conseil important : Ne brancher ou débrancher la clef USB à la PS Classic que lorsque celle-ci n'est pas branchée au secteur (diode éteinte). Autrement vous risquez des problèmes d'écran noir et des pertes de données.

Ne négligez pas ceci.

