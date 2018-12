Voici mon tuto, c'est mon cadeau de Noel pour GKJoyeux Noel et bon jeu à tousPremièrement, vous devez avoir BleemSync (tuto ici : blog_article428712.html Ensuite, il suffit de télécharger et décompresser le contenu de cette archive directement à la racine de votre clé usb. Si vous devez remplacer des fichiers, choisissez oui.1) Pour ajouter des jeux, aller dans le dossier RetroArchgames et copier coller vos jeux dans les dossiers correspondants.Par exemple, si vous voulez ajouter des jeux Super Nintendo, ajouter les jeux dans le dossier SNES (rom fichier .smc par exemple). Les fichiers .zip n'ont pas besoin d'être dézippés pour les jeux SNES, mettez directement les fichiers .zip dans le dossier SNES, ça fonctionnera également, les jeux seront détectés.Si vous voulez ajouter des jeux SEGA MASTER SYSTEM (rom fichier .sms ou .sg par exemple), ajouter les jeux dans le dossier SEGA_MASTER_SYSTEMSi vous voulez ajouter des jeux Mega Drive (rom fichier .bin par exemple), ajouter les jeux dans le dossier SEGA_MEGA_DRIVESi vous voulez jouer à des jeux d'autres consoles, créer simplement un nouveau dossier dans le dossier games. Peu importe le nom de votre dossier, ce n'est pas important mais mettez tout de même le nom de la console que vous avez ajouté, ça sera plus pratique.2) Sur RetroArch, voici comment jouer aux jeux :a) Load Core (en gros, il faut choisir la console)Sega Mega Drive (genesis_plus_gx_libretro.so)SNES (snex9x_libretro.so)etc ...b) Load Content (il faut choisir le jeu maintenant) -> Start Directory -> Appuyer sur X -> Media (c'est la clé usb) -> RetroArch -> gamesEn plein jeu, Appuyer sur START + SELECT simultanément. Un menu ingame va s'afficher à l'écran, cela permet de sauvegarder (Save State), charger une sauvegarde (Load State), faire des screenshots, fermer le jeu (Close Content), etc ...ASTUCE : Pour retrouver rapidement vos jeux favoris, vous pouvez justement les ajouter en Favoris (pour cela, il suffit d'être dans le jeu, START + SELECT et choisir Add to FavoritesPour éteindre la console, il faut choisir dans le menu de RetroArch Quit RetroArchComme indiqué dans le tuto BleemSync, n'oubliez pas de formater votre clé usb en FAT32 et de la nommer SONY, clé usb jusqu'à 32GB, pas plus).