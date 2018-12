J'ai fini hier soir le jeu Detroit : Become Human :Je commencerais par les deux petits points négatifs selon moi, les seuls. Le premier reste l'inégalité au niveau durée des chapitres, car certains sont assez courts et d'autres très longs. Et le deuxième, qui n'est pas directement lié au jeu, est le temps que je mets à trouver les touches L1/L2/R1/R2, car durant certaines QTE qui demandent de la rapidité, j'ai un peu de mal.Le reste, c'est que du positif. Le premier élément qui saute aux yeux, ce sont les rendus des visages. A certains moment, je me suis limite demandé si c'était du in-game ou un film tellement c'est bluffant.Le plus gros point positif du jeu reste selon moi son histoire, avec un sujet assez peu traité dans les jeux vidéos. La relation homme-machine y est divinement bien traité, mais aussi la psychologie humaine. Il met aussi en avant le comportement de chacun fasse à une situation bien particulière et met en relief le fait que tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même panier.Les trois protagonistes sont extrêmement bien travaillés, aussi bien au niveau de leur personnalité et de leur vécu. Markus évolue constamment dans le jeu, Connor est selon moi le personnage le plus complexe et Kara la plus humaine. J'avoues que Markus sur la fin était pour moi assez irritant, en leader pacifique.Le gameplay, bien qu'assez rigide, sert cependant totalement le jeu. Les musiques sotn aussi agréables, sans être non plus mémorables.Et enfin, l'autre point positif reste la multitude de possibilité aux niveaux des embranchements qu'offre le scénario. Les choix ont quasiment tous une répercussions sur l'histoire. Il me semble que j'ai eu la meilleure fin possible, vu que la grande majorité des personnages sont restés en vie. Pour être honnête, j'ai relancé quelques fois le jeu quand un choix ne me convenait pas.Pour moi, je dirais que ce jeu est l'un des meilleurs jeux Quantic Dream sortis à ce jour, à égalité à Heavy Rain, mais très loin devant Beyond : Two Souls.Je vais maintenant pouvoir me consacrer à 100% sur le jeu Spider-Man, que je devrais lui aussi finir incessamment sous peu...Source : member15179.html