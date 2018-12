Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Nintendo a écoulé 5 millions d'exemplaires de son jeu Super Smash Bros. Ultimate la première semaine dans le monde. Il s'agit tout simplement d'un record absolu pour Nintendo.UP : Goichi Suda alias Suda51 précise que Travis de No More Heroes ne sera pas dans le jeu...Source : https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3917462020122018000000/

posted the 12/20/2018 at 09:51 AM by link49