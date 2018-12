Voici le Top Media Create allant du 10 au 16 décembre 2018 :01./01. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 406.617 / 1.627.152 (-67%)02./00. [PS4] God Eater 3 # (Bandai Namco Games) {2018.12.13} (¥8.200) - 150.523 / NEW03./00. [PS4] Judgment (Sega) {2018.12.13} (¥8.290) - 148.246 / NEW04./02. [NSW] Pokemon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! # (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) - 108.773 / 1.121.020 (+16%)05./03. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 97.529 / 587.295 (+40%)06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 29.422 / 1.911.174 (+40%)07./06. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 27.625 / 431.410 (+63%)08./05. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) - 27.035 / 2.767.712 (+42%)09./09. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) - 14.417 / 1.880.842 (+50%)10./10. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 13.670 / 1.195.951 (+43%)11./12. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) - 12.027 / 670.296 (+57%)12./00. [NSW] Senran Kagura Peach & Reflex Limited W Pack (Marvelous) {2018.12.13} (¥9.960) - 10.321 / NEW13./15. [3DS] Luigi's Mansion (Nintendo) {2018.11.08} (¥4.980) - 9.575 / 64.375 (+48%)14./17. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) - 8.063 / 244.283 (+58%)15./08. [PS4] Battlefield V (Electronic Arts) {2018.11.20} (¥7.800) - 6.846 / 148.170 (-35%)16./18. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) - 6.665 / 1.780.187 (+35%)17./14. [PS4] Call of Duty: Black Ops IIII (Sony Interactive Entertainment) {2018.10.12} (¥7.900) - 6.536 / 492.033 (+0%)18./20. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit (Nintendo) {2018.09.14} (¥6.980) - 5.938 / 49.389 (+65%)19./22. [NSW] Captain Toad: Treasure Tracker (Nintendo) {2018.07.13} (¥3.980) - 5.640 / 154.93620./19. [NSW] Mario Tennis Aces (Nintendo) {2018.06.22} (¥5.980) - 5.318 / 381.800 (+48%)Le jeu Super Smash Bros. Ultimate reste à la première place, dépassant le total de Monster Hunter World la deuxième semaine, et a donc toutes ses chances de devenir la meilleure vente de l’année sur ce marché, Just Cause 4 sur Ps4 quitte le classement, Pokemon : Let's Go, Pikachu!/Eevee! Perd deux places, Super Mario Party perd deux places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon perd aussi deux places, Super Mario Odyssey perd deux places, Splatoon 2 perd trois places, Mario Kart 8 Deluxe perd aussi deux places, Nintendo Labo gagne deux places et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch reste stable…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch : 281 21302 . Ps4 : 81 59403 . 3DS : 20 02804 . PsVita : 2 64705 . Xbox One : 1 051Source : https://www.4gamer.net/games/117/G011794/20181219078/