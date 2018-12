Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Il semble que Nintendo ait peut-être négligé quelques failles dans sa dernière mise à jour du jeu Super Smash Bros. Ultimate. Après la version 1.2.0, le jeu a maintenant un bug majeur qui fait planter le jeu. Si Isabelle et le Villageois utilisent tous deux le mouvement de la capture pour faire passer le projectile de l’un des personnages à l'autre, le jeu finira par rencontrer une erreur. Le bug ne se produit pas autrement. En effet, si deux villageois ou deux Isabelles jouent ensemble, le jeu se déroule bien. L'utilisation d'objets autres que le projectile lance-pierre n'entraînera pas non plus le freeze du jeu. En attendant un correctif de la part de Nintendo pour régler ce problème...Source : https://gonintendo.com/stories/324922-smash-bros-ultimate-game-breaking-glitch-discovered-with-isabe

