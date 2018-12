L'artbook The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion Hero's Edition se dévoile avec un unboxing.A l'intérieur, nous avons droit à :-Un coffret en carton bleu-L'artbook "Creating a Champion" avec une couverture bleue (plus de 400 pages)-Une carte d'Hyrule en tissu - photo des Prodiges et de Link-Une réplique en verre d'un orbe d'esprit (rangée dans un petit tiroir situé en bas du coffret)Le livre pèse pas moins de 4KgLa version méga collector