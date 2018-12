Voici une Information concernant le jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition :Bandai Namco a mis à jour le site Web officiel du jeu Tales of Vesperia : Definitive Edition afin d’inclure des détails sur le frame rate et la resolution des versions :La version Switch tournera en 60fps lors des batailles et à 30fps dans tous les autres cas. Le mode dock s'affichera en 1080p, tandis que les modes portable et de table s'afficheront en 720p. Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://nintendosoup.com/new-tales-of-vesperia-website-reveals-frame-rate-and-resolution-for-switch/