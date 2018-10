Voici une Information concernant le jeu Soulcalibur VI :Famitsu a testé les jeux suivants :- FIFA 19 (Ps4, Xbox One, Nintendo Switch) – 9/9/9/9 [36/40]- Soulcalibur VI (Ps4, Xbox One) – 8/8/9/8 [33/40]- Crystar (Ps4) – 8/8/7/7 [30/40]Et voici un petit historique :Le jeu devient selon eux le moins bon opus canonique de la Saga...Source : https://gematsu.com/2018/10/famitsu-review-scores-issue-1558

Who likes this ?

posted the 10/10/2018 at 07:42 AM by link49