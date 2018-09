Voici des Informations concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :On commence avec les premières notes de la presse occidentale :- N1ntendo.nl : 9/10- NintendoWorldReport : 8.5/10- Destructoid : 8/10- RPGsite : 8/10Pour fêter sa sortie aujourd'hui, un nouvel Artwork a été dévoilé :En effet, la version 2.0.0 pour le jeu Xenoblade Chronicles 2 peut être téléchargé, ajoutant l'extension à ceux ayant pris le Season Pass :A noter que cette Extension dispose d'un système de sauvegarde automatique :Et pour finir, le rendu du jeu en mode docked :Et en mode portable :Pour rappel, cette Extension sortira en boite le 21 septembre prochain...Source : https://www.neogaf.com/threads/xenoblade-chronicles-2-torna-the-golden-country-review-thread.1465796/

posted the 09/14/2018 at 06:50 AM by link49