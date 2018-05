Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Durant une interview avec le magazine Total Film, l'acteur Mads Mikkelsen a révélé quelques détails supplémentaires sur le gameplay du jeu Death Stranding. L'acteur a confirmé que le gameplay nécessitera une collaboration entre les joueurs et qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Les commentaires de Mads Mikkelsen sur le gameplay du jeu Death Stranding sont vraiment intéressants. Considérant comment Hideo Kojima a expérimenté des mécaniques dans le jeu Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, il sera intéressant de voir comment ce concept a évolué dans son prochain titre. Pour rappel, le jeu sera présent au prochain E3, et n'a pour le moment pas de date de sortie...Source : https://wccftech.com/death-stranding-gameplay-collaboration/