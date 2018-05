Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Xbox One, State of Decay 2 :L'embargo venant de prendre fin, voici les notes obtenues par le jeu :- TrueAchievements : 90/100- GamingTrend : 85/100- Mondo Xbox : 85/100- GameSpew : 80/100- IGN Italia : 80/100- Stevivor : 80/100- Critical Hit : 65/100- Wccftech : 75/100- IGN : 75/100- EGM : 75/100- Press Start : 70/100- USGamer : 70/100- Games Radar : 70/100- TheSixthAxis : 70/100- Twinfinite : 70/100- Post Arcade : 65/100- Critical Hit : 65/100- God is a Geek : 60/100- Harcore Gamer : 60/100- XGN : 55/100- Digital Trends : 50/100- CGMagazine : 40/100- COG Connected : 40/100Et le Test de JeuxVidéo.com :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira pour tout le monde le 22 mai prochain...Source : https://opencritic.com/game/5803/state-of-decay-2?tab=1