Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :- Le service online de la Nintendo Switch sera opérationnel le 24 septembre.- Nintendo abandonnerait la marque console virtuelle et la remplacerait par Nintendo Classics. Les jeux proposés seraient beaucoup moins chers qu'avant et devraient être lancés avec des jeux NES et GBA en août, avec des jeux SNES et N64 fin 2018/début 2019.- La Conférence E3 2018 Nintendo serait de 36 minutes et se concentrerait uniquement sur les titres Nintendo Switch, le Treehouse Live étant utilisé pour annoncer et montrer des titres 3DS.- La première révélation serait celle du jeu Spyro Reignited Trilogy qui sortirait bien sur Nintendo Switch.- Fire Emblem aurait pour titre Lustrous Daybreak et sortirait en fin d'année.- Yoshi serait sous-titré Flipped Around et disposerait de la même fonctionnalité Amiibo que Yoshi's Wooly World. Il sortirait en août.- Le prochain Paper Mario est le suivant ne serait pas développé par Intelligent Systems. Il sortirait en 2019.- Un DLC pour le jeu Super Mario Odyssey serait la prochaine annonce. Wario et Waluigi seraient également des personnages jouables avec 70 lunes chacun.- Activision sortirait un Amiibo Crash Bandicoot qui ajouterait un Mode plus difficile dans le jeu Crash Bandicoot N'Sane Trilogy et compatible avec le jeu Spyro Reignited Trilogy.- Call of Duty : Black Ops 4 Battle Royale sortirait sur Nintendo Switch avec crossplay PC/Xbox One, mais pas l'opus principal.- Super Sonic Racing serait révélé, avec du contenu exclusif sur Nintendo Switch.- Un trailer de gameplay pour le jeu Metroid Prime 4 serait dévoilé.- Pokémon Switch serait ensuite révélé. C'est une nouvelle version de jeux Pokémon Red/Blue avec des graphismes à mi-chemin entre Pokémon Sun/Moon et Pokken Tournament.- Five Nights at Freddy sortir sur Nintendo Switch à l'automne, avec un contenu qui peut être censuré.- La Conférece se finirait avec le jeu Smash Bros sur Nintendo Switch. Un trailer dévoilerait le Combattant Captain Toad, et l'autre révélerait Crash Bandicoot et Spyro. Le gameplay serait un mélange de Smash 4 et Melee, le jeu étant très coloré mais détaillé. Sa sortie serait programmé en septembre aux côtés du service en ligne. Enfin, les Combattants Ice Climbers seraient dévoilés durant le Treehouse Live...Source : https://www.resetera.com/threads/pokémon-for-nintendo-switch-speculation-thread-2-what-defines-a-new-thread.38175/page-74#post-7653981