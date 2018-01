Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo a connu une très bonne année 2017, et 2018 sera tout aussi bonne, du moins selon le responsable de la gestion des partenaires de Nintendo en relation avec les éditeurs et les développeurs, Damon Baker. Selon lui, si on a aimé les jeux sortis l'année dernière, on va aussi aimer ce qui nous attend cette année...Source : https://nintendosoup.com/nintendos-damon-baker-thinks-will-like-2018s-switch-line/