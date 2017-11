Voici une Information autour des jeux Pokemon Ultra Moon/Sun :Même si le jeu se vend bien au Japon, juste un jour après le lancement du jeu, une avalanche de critiques négatives des clients a commencé à tomber sur Amazon Japon. En raison du nombre élevé de faibles notes reçues, le jeu Pokemon Ultra Sun/Moon a maintenant une note moyenne de 2,5 étoiles sur Amazon Japan, ce qui est la note la plus basse jamais reçue par un jeu Pokemon sur le site. Ils reprochent principalement d'avoir payer le prix fort pour ce qu'ils considèrent comme un simple DLC. A voir si cela s'améliorer ou s'aggrave dans le temps...Source : https://nintendosoup.com/ultra-sun-ultra-moon-worst-reviewed-pokemon-games-japan/

posted the 11/22/2017 at 11:32 PM by link49