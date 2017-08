Voici une Information autour du jeu PlayStation All-Stars Battle Royale :Sony vient de mettre à jour la marque "PlayStation All-Stars Battle Royale", ce qui pourrait amener certains fans à penser qu’une suite est en préparation. En effet, l'USPTO (United States Patent and Trademark Office) déclare que la marque a été mise à jour le 11 août 2017. Bien sûr, mettre à jour une marque automatiquement permet d’éviter que quelqu'un d'autre n'utilise le nom, mais il est aussi possible qu’ils décident de faire une suite un jour…Source : http://www.psu.com/news/33753/ps-all-stars-2-hinted-at-by-trademark-

posted the 08/11/2017 at 11:18 PM by link49