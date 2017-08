Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Square-Enix met en garde les utilisateurs de Dragon Quest XI, annonçant que des données illégalement modifiées sont distribuées par des joueurs via la fonctionnalité StreetPass du jeu sur 3DS. Square-Enix précise que l'éditeur ne peut garantir un fonctionnement sûr de ce mode si les Yocchi manipulés sont utilisés dans le jeu. Si vous achetez l'un d'entre eux, vous devez immédiatement vous déconnecter de la partie Yocchi et supprimer les Yocchi concernés. Aucune autre mesure n’est mise en place pour le moment…Source : http://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-square-enix-warns-hacked-data-streetpass-feature/

