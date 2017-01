Voici mon Avis sur le Démo du jeu Resident Evil 7 :Je précise tout d'abord que je l'ai faite sur Xbox One, et non sur Ps4.Je trouve le jeu assez beau graphiquement, même si l'ensemble est assez sombre, donc on ne peut trop pas juger. L’ambiance angoissante est bien présente, même si les effets sont déjà sur-utilisés et connus.La vue FPS améliore aussi l'immersion je trouve, mais fait disparaître un héros qui aurait pu être charismatique, comme dans les anciens opus de la Saga.Par contre, je trouve qu'on s’éloigne beaucoup trop des opus récents qui selon moi étaient beaucoup mieux dans leurs approches. Ça ressemble plus trop à Resident Evil je trouve, mais à un simple jeu d'horreur, sans trop d'âme.Je le prendrais à sa sortie, car apparemment la démo ne représente pas le jeu, surtout qu'elle est assez courte. C'est juste dommage selon moi d'avoir changer la formule, qui avait fait ses preuves...Source : member15179.html