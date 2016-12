Voici mes déceptions de l’année 2016 niveaux Software :07 . The Last Guardian - Ps4Je trouve le jeu trop vide, et les défauts de caméra et déplacements trop présents.06 . Star Ocean 5 : Integrity and Faithlessness - Ps4Pas un mauvais jeu en soi, mais pas un grand RPG selon moi. Je pense qu’il marquera la rupture définitive entre moi et la Saga.05 . Pokken Tournament - WiiUAssez peu de combattant et un assez peu de mode présent selon moi.04 . Homefront : The Revolution - Xbox OneJ’aime bien aimé le précédant. Celui-ci est rempli de bugs en tout genre et la conduite en moto par exemple est juste catastrophique.03 . Star Fox Zero - WiiUJe n’attendais pas grand-chose de ce jeu, et il correspond au niveau de cette attente.02 . Deus Ex : Mankind Divided - Xbox OneJ’ai tellement adoré ce jeu mais une fois fini, la déception fut importante. J’ai eu l’impression de finir un jeu, qui lui ne l'était pas.01 . Street Fighter V - Ps4Ma plus grande déception de cette année. Le jeu n’était selon moi pas complet à son lancement, avec un nombre de combattant assez faible. Je sais qu’il y a eu de nombreuses mises à jours, mais ça n’a pas ravivé ma flamme, qui s’est vite éteinte.Et niveau Hardware :La PsVitaUne seule console m’a assez deçu cette année. J’ai acheté deux jeux, qui sont également sortis sur Ps4. Dommage qu’aucune exclusivité ne m’ait convaincu cette année…Source : member15179.html