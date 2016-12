Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Le Patch 1.03 est disponible. Il pèse 3.23 Go sur Ps4. Il permet de corriger certains bugs, d’ajouter les premiers DLC, qui seront disponibles demain, une amélioration pour les photos prises par Prompto et le Mode New Game Plus. Notez que si vous choisissez ce mode mais avec la difficulté facile ou normal, au lieu de sélectionner New Game +, vous redémarrerez le jeu comme avant. Voici la liste de tout ce que vous conserverez :- L’expérience et vos niveaux- Vos compétences débloquées- Le niveau des compétences, comme la Pêche par exemple, de vos personnages- Vos tenues- Vos armes, à l’exception de la Lame motorisée de Noctis- Vos armes royales- Vos accessoires- Vos objets- Les Gils gagnés- Vos magies- Les recettes de cuisine d’Ignis- La personnalisation générale et la personnalisation des couleurs, des décalcomanies et des composants de la Regalia- La possibilité de louer des Chocobos et la personnalisation des ChocobosEt voici la liste de ce que vous perdrez :- La progression au niveau de l’histoire- La progression au niveau des quêtes- Votre rang de chasse- Les quêtes de chasseNotez que le niveau des ennemis n’est pas recalculé, ça sera donc un vrai massacre au début. Vous obtiendrez alors beaucoup d’AP pour vos compétences. Enfin, le glitch permettant de faire des membres secondaires des membres permanents de votre équipe n’a pas été corrigé, ce qui signifie que si vous l’avez utilisé, le personnage sera présent dès le début de votre nouvelle partie…Source : http://www.dualshockers.com/2016/12/21/how-final-fantasy-xv-new-game-plus-works-what-carries-over/