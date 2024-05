Square Enix est clair : ni Final Fantasy XVI, ni FFVII Rebirth n'ont répondu aux attentes commerciales Square Enix est clair : ni Final Fantasy XVI, ni FFVII Rebirth n'ont répondu aux attentes commerciales

Les termes sont maintenant clairs : Square Enix est bien déçu de l'année fiscale qui s'est terminée pour ce qui concerne chacune de ses exclusivités PlayStation. Voilà.



Bloomberg rapporte les propos du PDG Takashi Kiryu ayant indiqué aux actionnaires que chacun de ses principaux jeux de la dernière année fiscale a obtenu des ventes inférieures aux attentes initiales. Pour Foamstars, on avait deviné hein, mais c'est également le cas de Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth. De fait, les bénéfices devraient être de l'ordre de 255 millions de dollars pour cette année fiscale, au lieu de 364 millions.



Plus exactement :



- FFXVI a réussi son lancement mais n'a pas répondu aux attentes sur la longueur.

- Les deux autres ont loupé leurs objectifs dès le lancement.



On comprend la stratégie soudaine d'une politique 100 % multi-supports...