Avec Final Fantasy XVI, Square Enix dit avoir réussi à attirer un public plus jeune

Que vise aujourd'hui Square Enix avec sa franchise principale ? Apparemment les « jeunes » vu les propos de Takeo Kujiraoka (directeur des deux extensions dont la deuxième à venir cette semaine), dont les propos recueillis par Push Square évoque la fierté d'avoir attiré avecune nouvelle catégorie de joueurs, précisément les « adolescents » et ceux « dans la vingtaine ». Donc pas nous vu le référencement effectué sur le site.Sans dire sipartira dans la même direction que le XVI, Kujiraoka explique que cela ouvre « de nouvelles possibilités » pour les développeurs des prochains épisodes. Prenez ces propos comme vous le souhaitez.En passant, parallèlement au lancement de la deuxième extension le 18 avril, Square Enix publiera une grosse MAJ dont l'énorme patch note (en anglais) a été publié. On y trouvera de nombreux ajustements, un nouvel icône de missions secondaires et la possibilité de se téléporter au donneur de quête une fois cette dernière accomplie,