croissance du sous-segment des jeux HD a été tirée par Final Fantasy XVI et FF Pixel Remaster

les analystes ont noté que tous les sous-segments de la division Digital Entertainment étaient “inférieurs aux prévisions.”

“prendre des mesures pour stimuler les ventes à mesure que de plus en plus de personnes utilisent la PS5.”

Les ventes de la dernière itération de la licence de jeu de rôle connue de longue date, n'ont pas répondu aux attentes maximales de l'entreprise

les dépenses de développement, de marketing et autres deviennent de plus en plus chères.

Cela a récemment déstabilisé les investisseurs de Square Enix, qui ont vu le cours de l'action chuter considérablement après ces résultats.

Hello la communauté, je profite d'un petit moment de calme pour poster un nouvel article depuis très longtemps ^^ Je voulais à l'origine poster ce message dans les commentaires de l'article en home, mais je pense qu'il sera plus facile de le structurer sur mon blog.Histoire de creuser un peu plus le sujet des ventes deet les éléments qui sont ressortis des résultats financiers de, j'ai pris une petite demi-heure pour recouper les informations qui proviennent de différentes sources et voici ce qu'il en ressort.Source : https://gameworldobserver.com/2023/08/07/square-enix-shares-worst-drop-profit-decline-sales Source : article de Bloomberg qui est verrouillé, mais vous pouvez trouver la majorité du contenu ici : https://finance.yahoo.com/news/square-enix-drops-15-final-010525334.html Source : https://playfront.de/final-fantasy-16-erwartungen-wurden-trotz-verkaufsrekord-nicht-erfuellt/ Source : https://www.forbes.com/sites/paultassi/2023/08/07/square-enix-says-final-fantasy-xvi-sales-are-now-not-meeting-expectations/ Voilà pour les diverses infos complémentaires que j'ai pu trouver, en espérant que ça aidera la communauté à se faire son propre avis. Pour ceux qui sont intéressé, voici mon analyse de tous ces éléments.Déjà on peut clairement voir que les ventes de la première semaine ont été une belle réussite, permettant à Square Enix d'être satisfait avec des "ventes solides" comme ils l'ont dit à l'époque, surtout en comparaison de la taille du parc PS5 actuel. Mais il est à noter que malgré ce bon score, ils n'ont pas atteint le niveau maximal des prévisions de ventes, en plus d'avoir vu les ventes chuter rapidement après la période de lancement (plus ou moins vite selon les territoires).Cela est confirmé par le fait que les ventes des productions de la division Digital Entertainment pour sont inférieures aux prévisions. De plus, 3 analystes qui ont assistés à la réunion téléphonique ont indiqué que le PDG avait bien dit que pour une licence comme Final Fantasy, les ventes étaient en dessous des prévisions maximales.L'autre point qui me paraît important, c'est que la licence Final Fantasy ne fait plus autant recette, principalement sur smartphone et qu'ils vont devoir trouver une autre approche pour continuer à l'exploiter sur ce support. Les deux seules exceptions qui ont permis de "sauver les meubles", sont FFXVI (PS5) et le FF Pixel Remastered (switch et PS4), c'est en tout cas ce qui ressort des éléments donnés lors du bilan financier.Maintenant pour parler plus directement des résultats financiers, il est à noter que les revenus sont bons, mais que les investissements pour la production et la communication impactent énormément les résultats. Je pense d'ailleurs qu'ils devraient arrêter de nous pondre des trailers CGI ou autre live action qui doivent coûter pas mal d'argent, mais cela impacte-t-il vraiment les ventes ? D’autres éditeurs n’ont pas recours à ce genre de communication et préfèrent montrer le jeu directement avec le rendu permis par le moteur et il me semble que cela est largement suffisant.Pour finir concernant le rétropédalage de l'un des analystes qui a assisté à la réunion, David Gibson, il faut bien comprendre que son tweet a attiré beaucoup les regards, des joueurs, des journalistes, mais aussi possiblement de Square Enix qui n'ont peut-être pas dû apprécier que le fait qu'ils n'aient pas atteint la totalité de leurs objectifs soit exposé de la sorte. L'information s'est ensuite répandue rapidement via les articles de presse et les réseaux sociaux, ce qui a probablement poussé la société pour laquelle il travaille, à lui demander de supprimer son tweet (que ce soit via Square Enix ou non), mais il était déjà trop tard surtout que d'autres analystes l'ont entre-temps confirmé.Un point important à savoir avec les bilans financiers, c'est qu'ils sont généralement faits à huis clos, afin de ne pas faire sortir certaines informations/données d'une façon trop directe et encore plus lorsque les résultats ne sont pas bons. Il existe plusieurs raisons à cela, mais quand on parle de société cotée en bourse, c'est principalement pour éviter que cela impact trop négativement le cours de l'action et donne une mauvaise image aux potentiels investisseurs. Bien entendu il n'est pas question de mentir aux investisseurs, car cela est totalement illégale et pourrait se retourner contre la société en question.Il faut rappeler que le boulot d'un analyste c'est de produire des rapports sur les bilans financiers et créer des prévisions pour attirer les potentiels investisseurs. Il est donc mal venu que l'un d'eux rapporte trop directement ce genre d'informations aux yeux de tous, alors que cela reste normalement dans le cercle des professionnels de l'investissement. Les premiers qui sont informés dans ce genre de cas, sont les investisseurs actuels, qui vont alors pouvoir connaître la santé de la société, ainsi que la réussite/échec des objectifs annoncés lors du précédent bilan financier. Tout cela leur permettra alors de savoir s'il faut continuer à investir dans la société ou alors revendre des actions pour limiter la casse (ce qui est le cas pour Square Enix).Bref, voilà ce que je peux dire en me basant sur les informations que nous avons obtenues, il faut juste ne pas oublier qu'on parle de bizness et de millions de dollars investis. Il n'est donc pas étonnant de voir le cours de l'action chuter aussi fortement, si les résultats ne sont pas très bons et/ou que les objectifs annoncés ne sont pas atteints, c'est la dure loi du marché et chaque grande société doit y faire face.Merci à ceux qui ont pris le temps de lire les informations et mon analyse, j'espère que tout cela vous permettra de prendre un peu de recul, afin de voir un peu plus clair sur ce sujet épineux. Bien entendu le but n'est pas d'imposer ma vision des choses, mais de permettre d'en discuter pour que chacun puisse se faire son propre avis.Une dernière chose, les trolls, haters, fanboys et autres fanatiques, si vous n'êtes pas capable de débattre dans le calme et sans vous insulter, merci de passer votre chemin