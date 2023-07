Tesco, plus grande chaîne de magasins UK, arrête la vente de jeux vidéo en physique Tesco, plus grande chaîne de magasins UK, arrête la vente de jeux vidéo en physique

Les anti-dématérialisés ont beau lutter depuis des années, rien n'arrête « le progrès » et il faut aujourd'hui reconnaître que le marché physique devient de plus en plus minoritaire, et probablement un jour confidentiel au rythme où vont les choses.



Pas plus tard qu'hier, GamesIndustry rapportait que sur le mois de juin 2023, 82 % des ventes softwares au Royaume-Uni étaient en format numérique, et les grossistes commencent à établir que si ce marché reste un bon produit d'appel en magasin, reste que tout cela prend de la place et la balance penche depuis trop longtemps dans le mauvais sens. TESCO, la plus grosse chaîne de supermarchés britannique (en gros l'équivalent de Auchan), publie un communiqué bref et clair : les 2800 magasins de l'entreprise vont cesser la vente de jeux vidéo physiques (uniquement des cartes prépayées dans un coin), et plus aucune commande ne sera passée, laissant le stock actuel se vider tranquillement pour faire de la place.



Et après on s'étonne de voir arriver des AAA sans version boîte...