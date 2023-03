MVG : l'option rétrocompatibilité pour la Switch 2 ne tient aucunement de l'évidence MVG : l'option rétrocompatibilité pour la Switch 2 ne tient aucunement de l'évidence

Encore au stade de rumeurs, mais avec multiplications des sources, la machine qui succédera à la Nintendo Switch est pressentie pour arriver début 2024 et en attendant que la firme se décide à parler concrètement de tout cela, avec peut-être un début d'indice courant avril avec les prévisions financières de la prochaine année fiscale, le spécialiste hardware MVG (également développeur chez Nightdive Studios) est venu faire part de ses analyses concernant la grande interrogation de la rétrocompatibilité.



Un argument aujourd'hui acté chez PlayStation et encore plus Xbox, mais qui n'a que rarement été une priorité chez Nintendo, notamment à cause de trop grandes modifications sur le hardware d'une génération à l'autre, mais aussi on va le dire, parce que les remasters, ça se vend quand même vachement bien.



Et justement, MVG explique à quel point la possibilité d'une « Switch 2 » rétrocompatible est actuellement très loin de tenir de l'évidence, notamment à cause de la puce Tegra X1 de Nvidia aujourd'hui totalement désuète avec bientôt 10 ans d'existence (on l'a trouvait déjà dans les Shield TV en 2015…).



En 2021, Gamereactor rapportait que Nvidia poussait déjà Nintendo à changer de hardware pour enfin stopper la production de Tegra X1+, donc autant dire qu'une « Switch 2 » proposera autre chose et c'est là que tient tout le couac de rétrocompatibilité, avec des solutions pas toujours convaincantes :



- L'émulation, comme ce que fait la Xbox Series avec la Xbox et la Xbox 360, mais il faudrait pour cela que la Switch 2 soit bien plus puissante que sa grande sœur quand on voit que même le Steam Deck galère un peu à faire tourner certains des jeux de la machine.



- Un accord entre Nintendo et Nvidia pour la production d'une nouvelle puce offrant une compatibilité Tegra X1+, mais cela pourrait impacter les coûts de fabrication.



- Inclure la puce TegraX1+ dans la Switch 2 en plus du nouveau hardware (de la même façon que le chipset GameCube avec la Wii) mais encore une fois, ça impacterait les coûts de production, réclamerait à Nvidia de poursuivre la production d'un truc dont il aimerait enfin se débarrasser et nécessiterait forcément un port cartouche spécifique (ou que les jeux Switch 2 soient en même format).



La dernière solution, peut-être la plus évidente vu les rumeurs autour de Pokémon Ecarlate & Violet, c'est tout simplement la mise en place de patchs/upgrades. Mais ce sera au cas par cas… et sans garantie de constante gratuité comme on a pu le voir ailleurs.