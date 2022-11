Nintendo : une hausse de prix de la Switch n'est désormais plus impossible Nintendo : une hausse de prix de la Switch n'est désormais plus impossible

Voilà encore une déclaration qui va faire parler d'elle pour la journée. Après Microsoft qui commence à retourner sa veste concernant une possible future hausse de prix des Xbox Series, c'est maintenant Nintendo qui va dans le même sens, eux qui étaient il y a encore peu catégoriques sur le fait que la crise des composants n'auraient aucun impact sur le tarif de la Switch.



Le discours a désormais évolué et interrogé sur le sujet lors du dernier appel fait aux investisseurs, le PDG de Nintendo se montre soudainement plus souple dans ses positions, précisant qu'il n'y aurait certes pas de changement « pour le moment » mais que l'entreprise continuera d'observer la situation et examinera « attentivement » s'il y aura hausse ou non à l'avenir. Quelle époque.