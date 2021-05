Bloomberg : la Nintendo Switch ''Pro'' pourrait être annoncée d'ici quelques jours Bloomberg : la Nintendo Switch ''Pro'' pourrait être annoncée d'ici quelques jours

Bloomberg vient nous pondre un nouveau rapport sur ce que l'on continuera d'appeler la « Nintendo Switch Pro » avec davantage de détails et pour cause : le lancement de la console serait assez proche. En tout cas cette année.



Car les sources du site aussi bien proches de Nintendo que de l'industrie évoque un début des assemblages pour début juillet afin de lancer ce nouveau modèle sur le marché pour septembre ou octobre, sans qu'on connaisse encore son prix. Tout juste sait-on que la Switch « standard » va peu à peu disparaître pour ne laisser que la Pro et la Lite dans les bacs.



Enfin, plus important, l'annonce tomberait avant la période E3, donc dans les jours à venir, avant de laisser champ libre au Nintendo Direct pour ne garder que les jeux, incluant les tiers.