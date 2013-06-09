Business & stratégie commerciale
La pénurie de composants, notamment du à l'IA continue de faire flamber les prix et maintenant c'est la monenclature de la PS6 qui aurait flambé suite à cela.
Elle était de 760$ selon KeplerL2 (célèbre leaker AMD) , en Mars dernier et aurait pris 200$ depuis.
Remenant la monenclature de la PS6 à quasi 1000$. Et ça va continuer d'augmenter.
La cause est toujours la même selon KeplerL2, l'IA.
Il dit également que même en subventionnant la console, elle coûterait bien plus que 800$.
Mais aussi que les prix vont encore flamber d'ici 2027 et que du coup on aurait au mieux une PS6 à 1000$ full demat.
Des rumeurs évoquaient un possible report de la PS6, et au vu de comment c'est partie il serait peu étonnant, que ça n'arrive pas désormais.
Et sachant que la Helix selon lui sera encore plus chère...
Autant dire que les deux next gen sont déjà cuitent bien avant leurs sorties respectives.
Mais la retarder serait inutile selon lui:
Si les prix continuent d'augmenter, repousser la sortie serait en réalité pire que de la lancer dès que possible.
Si les prix restent stables, il n'y a aucun intérêt à repousser la sortie.
Si les prix baissent en 2028 ou 2029, ils pourront baisser le prix comme ils l'ont fait avec la PS3 ; le seul inconvénient serait que les ventes initiales en 2027/2028 seraient inférieures à la normale.
La plupart des personnes qui souhaitent ou espèrent un report pensent probablement que cela signifierait que la PS6 serait « améliorée » d’une manière ou d’une autre, mais ce ne sera pas le cas : les caractéristiques techniques sont fixées depuis longtemps et un report n’y changera rien.
posted the 06/27/2026 at 07:20 PM by jenicris
Aucun intérêt de la sortir dans une telle situation
Car les compos sont déjà fixé, si tu la sors dans 2029, potentiellement cela coutera aussi cher et tu auras des compos encore plus daté car rien ne changera dedans.
Vu que c'est partie pour durer cette pénurie de composants pendant encore plusieurs années.
A 1000 euros, les ventes semestrielles et annuelles seront inférieures aux PS1 à PS5 vendues avant. Le parc augmentera d'une extreme lenteur.
Ca commence a parler de 1200 a 1500$ la console
Lorsque tu as déjà le CEO de NVIDIA qui adore ce truc, ça fait peur..
1100-1150 pour celle avec le lecteur
Il précise la différence de prix avec la hélix ou pas du tout ? car là mdr jenicris
Tout cela fait qu'elle sera bien plus chère. Puis la pénurie de composants n'arrange rien
E3ologue a ce prix même beaucoup de fans la prendront pas, si la pénurie dure ça va être un gros soucis pour les constructeurs
Vu que la crise des composants est loin d'être terminée, il est même probable que les PS5 et PS5 Pro coûtent encore plus cher au moment de la sortie de la PS6. Je parle évidemment d'une sortie fin 2027 ou 2028. Si elle sort finalement en 2030, la situation aura peut-être changé. Mais dans le premier cas, comment imaginer une PS6 à moins de 1 000 €, voire 1 200 € ?
solarr Bah, non le prix des composants augmentent encore plus sur PC
Les memes sources qui indiquaient un GTA6 à 180e
Kepler a de vrais sources, il l'a déjà prouvé plusieurs fois.
Puis bon même sans lui on peut le deviner. Suffit de voir la Xbox Series X qui a 6 ans, a 800 $!
Si la PS6 justifie son tarif y’a pas de souci. Il faudra des jeux qui l’exploitent.
Et même Sony j'ai de gros doutes désormais. Surtout leurs AAA narratifs
Au contraire on va bouffer du cross gen à toute les sauces!
Les stratégies récentes de revenir aux exclue pure et dure, pourrait devenir un argument fort, en admettant qu'ils prennent un risque contrôlé de ne pas tout proposer en crossgen dès le départ, car on sait que ce n'est pas là que les constructeurs font leur beurre.
On pourrait même imaginer qu'ils jouent de la situation en proposant un bundle day-one avec un prix très avantageux tout en indiquant que c'est une offre de lancement et qu'après c'est fini.
Moi même jamais de la vie j'achète une console a ce prix. Autant attendre une hypothétique baisse de prix.
Un bundle actuel a un prix avantageux, ça n'arrivera pas pour une raison très simple Totoki et la nouvelle CFO de Sony. Ils sont contre cela.
Ils subventionneront sûrement un peu la console mais ça tournera sûrement a 1000 balles au mieux sans lecteur comme dit Kepler et là il parle de PS6 subventionné. Alors en bundle c'est encore plus
Y aura pas de miracle, la PS6 va être un échec cuisant a sa sortie comparé aux autres PlayStation
Et pour le cross gen ils n'auront pas le choix, sinon ça sera bide sur bide pour leurs jeux.
(Mettre le jeu partout permettrait de limiter cet effet négatif, en partie)
Déjà, y’a aucune urgence de sortir une nouvelle Play, et vu les spéculations sur le prix il faudra de vrais arguments pour que le grand public adhère, et là j’y crois pas du tout.
Comme l’impression que SONY va se mettre dans une merde avec cette PS6.
Et c'est pareil pour Sony
C'est pour cela qu'ils nont pas le choix que de faire du cross gen sur 100% de leurs jeux. Au vu des coûts de devs les deux sont obligés.
walterwhite clairement. Autant attendre et espérer que la bulle éclate
Mais sortir une PS6 a ce prix, c'est comme Yoshimitsu dans Tekken qui fait son Hara-kiri
Donc le cross plateforme sera plus fort que jamais. D'autant que de plus en plus de dev' voient que la Switch 2 s'en sort pas trop mal et les chiffres tiers sont pas négligeable, donc je vois bien rester la PS5 comme target principale, avec des petites améliorations pour la PS6, et des optimisations fortes pour la Switch 2
Le problème n’est pas l’IA mais l’incapacité notamment des européens à créer des industries pour s’émanciper des entreprises coréennes, taïwanaises et chinoises.
M’enfin, une certaine Ursula avait déclaré il y a quelques années que l’UE n’avait pas vocation à créer des géants du numérique…
Terrible !
Au détriment des produits grand public, hors smartphone comme tu dis
Et encore même Apple a du augmenter ses prix
Le problème c'est cette bulle IA, tant qu'elle n'éclatera pas, ça sera ainsi
Bref Micron (qui vient de signer un deal pour cela jusqu'à 2030), Samsung et Hynix, en plus des big tech comme Microsoft, Nvidia...voilà le soucis.
La PS6 se doit d'être un appareil abordable pour le grand public sinon c'est l'échec assuré.
Ce sont pas les fans qui font un parc mais le grand public. Ca l'a toujours été même chez PlayStation
Alors que Nintendo ne s'empêche pas de vendre une sous PS4 à 400€, il ne sera pas surprenant de débourser plus de 1000€ pour le fleuron de l'industrie.
En espérant très fort un PSVR3 et un remaster 16K de TLOU.
For the payer
Après faut voir leur niveau d'anticipation, car avec les somme mise en jeu et certains cycle plus long, pour remonter la pente ça risque d'être bien plus violent qu'avec la PS3.
sonilka à moyen terme, long terme, s'ils améliorent vraiment la qualité, que c'est identique au natif, peu être, même si je suis toujours aussi perplexe sur cela.
Car pour l'instant a part Geforce Now (et encore ça dépend des moments), le reste c'est blindé de défauts
E3ologue oh oui bien pire que la PS3, un échec retentissant contrairement aux autres PlayStation de salon
- Kepler : "Un report ne changera rien ou ce sera même pire."
- Toi : "Ok pour un report."
Du coup, on se dirige très probablement vers des offres cloud qui vont être mises en avant...
J'ai jamais dit que la PS6 devait sortir en 2027
Mais bon elle va encore augmenter de prix
Le jeu vidéo n a pas toujours accessible mais là ça va finir par le tuer. L IA tué des emplois et fait augmenter le prix des composants. Qui est le véritable perdant c'est le joueur
Si personne n’accepte ces tarifs et bien crise des composants ou pas ils trouveront un moyen de baisser les prix.
Maintenant si évidemment on se précipite à l’achat, quitte à vendre un rein, même à ce prix ben là c’est mort.
À titre personnel je n’accepte pas ce prix et si je dois me passer de la NG tant pis
C'est-à-dire qu'en gros, 95 % des jeux sortiront sur PS5/XsX/NS2 pendant encore un paquet d'années.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est la politique qu'adopteront Microsoft et Sony : sortir leurs jeux en cross-plateforme pendant des années ou tenter des exclusivités pour essayer de vendre leur new-gen, au risque de ne clairement pas rentabiliser ces exclusivités.
À mon avis, la next-gen va avoir énormément de mal à décoller.
une ps6 digitale à 999
La ps5 pro à 800 (ou moins si possible)
La ps5 normale à 600 (ou moins si possible)
et t'as la cross gen
De un de par le prix de la Ps5 pro par rapport à la Ps4 pro
De deux par l'augmentation des Ps5
De trois, de par le contexte actuelle et le prix des composants
Ca a été de la publicité gratuite pour la PS5, la PS5 Pro et forcément pour la PS6 qui ne dépassera pas les 1000$.
D'après Shuhei Yoshida, ce n'est pas possible https://www.buzzarena.com/la-ps6-aussi-chere-que-la-steam-machine-pourquoi-ce-nest-pas-possible-4556634
Sony peut vendre à perte et se rattraper sur les jeux avec les royalties.
Aussi à prendre en compte, c'est que Sony a plus de leviers pour négocier le prix de la RAM que Valve en a surement eu pour la Steam Machine ou Microsoft avec sa futur Helix qui aura peiné pour vendre des Series S, X
Quand tu vend dans les 100 millions de machines à chaque génération, il y a cette opportunité d'avoir un prix de gros en somme. "Je t'achète tant de quantité, fais moi un prix"
Quand je me rappelle des PS5 qui se sont vendus sur ebay à 800€ voir plus de 1000€ quand il y avait les problèmes de réapprovisionnement en début de génération, c'était fou.
La PS6 aura aussi un lecteur de disque qu'il faudra acheter à part d'après les rumeurs.
Sony a cette faculté de faire un lancement au top et d'installer assez rapidement une base de machines. La marque PlayStation est forte.
La PS3 avait fait des ventes supérieures à la PS2 :
"Déjà 78 000 consoles vendues en France.
Depuis son lancement, 600 000 consoles ont déjà été vendues en Europe, dont 78 000 en France. Pour mémoire, la PS2 avait aux mêmes dates enregistré 63 000 ventes, ce qui représente pour la PS3 une progression de 25% par rapport à son aînée."
https://www.neomag.fr/article/1924/sony-ps3-lancement-rate-mais-ventes-au-top
Alors que je trouve totalement justifié l'augmentation de 150€ de ma PS5 pro, si c'est la condition pour jouer aux jeux les plus en accord avec leur temps, tout me va
Allez, je te laisse, je vais relancer une run de TLOU et attendant le jeu du siècle
"En ce qui concerne la sécurisation de l'approvisionnement en mémoire, nous sommes déjà en position de sécuriser la quantité minimale nécessaire pour gérer jusqu'à la saison des ventes de fin d'année du prochain exercice fiscal. À l'avenir, nous avons l'intention de négocier davantage avec divers fournisseurs pour sécuriser un approvisionnement suffisant afin de répondre à la demande de nos clients.
Compte tenu de là où nous en sommes de notre cycle de vie de la console, notre stratégie de ventes de matériel peut être ajustée de manière flexible, et nous avons l'intention de minimiser l'impact des coûts accrus de mémoire sur ce segment à l'avenir en priorisant la monétisation de la base installée à ce jour et en nous efforçant d'élargir davantage nos revenus logiciels et de services réseau."
https://hardwareand.co/actualites/breves/pas-de-penurie-ni-a-priori-de-hausse-de-prix-pour-la-ps5-jusqu-a-la-fin-2026-et-l-arrivee-de-gta-vi
Amuse-toi bien !
Et rien ne garantit la baisse de prix des composants d'ici la...
niflheim
Sony a cette faculté de faire un lancement au top et d'installer assez rapidement une base de machines. La marque PlayStation est forte.
La PS3 avait fait des ventes supérieures à la PS2 :
"Déjà 78 000 consoles vendues en France.
C'est pour ça que SONY a baissé le prix de la PS3 de 600€ à 500€ 7 mois après sa sortie... Avec un pack 2 manettes + 2 jeux.
Autant il y avait déjà il y a 30 ans et il y aura tjs un public pour acheter des PC a n'importe quel prix, et meme bien plus de 1000€, car c'est d'abord un outil de travail et d'étude a la base, qui peut être étendu pour le loisir, multimédia et notamment le gaming...
Mais qui pour acheter une console a 1000€ ou plus ? Alors que pour la masse ça serait pour a quelques jeux, GTA, CoD, FIFA?
A ce prix les ventes de consoles chuteront fortement, car elles sont dédiés qu'au JV, contrairement aux smartphones et PC.
Au lieu d'avoir des consoles qui peuvent atteindre de plus en plus de territoire, et notamment les plus pauvres, c'est tout l'inverse qui se passe, elles paraissent de plus en plus difficilement viable économiquement même sur les territoires ou elles sont historiquement fortes.
Tout réside dans la qualité des devs a dominer les outils actuels et à nous pondre des jeux fin gen pendant 10 ans...for the players
En tout cas la masse ne suivra pas à payer pour du jeu vidéo ces sommes astronomiques...clair tu auras tj ces 5-10 millions de fans prêts à débourser...mais sincèrement...plus 700...(Ce qui est déjà trop cher) Cela sera sans moi...