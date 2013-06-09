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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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title : SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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La monenclature (BoM) de la PS6 serait proche de 1000$ désormais
Business & stratégie commerciale


La pénurie de composants, notamment du à l'IA continue de faire flamber les prix et maintenant c'est la monenclature de la PS6 qui aurait flambé suite à cela.
Elle était de 760$ selon KeplerL2 (célèbre leaker AMD) , en Mars dernier et aurait pris 200$ depuis.
Remenant la monenclature de la PS6 à quasi 1000$. Et ça va continuer d'augmenter.
La cause est toujours la même selon KeplerL2, l'IA.

Il dit également que même en subventionnant la console, elle coûterait bien plus que 800$.
Mais aussi que les prix vont encore flamber d'ici 2027 et que du coup on aurait au mieux une PS6 à 1000$ full demat.

Des rumeurs évoquaient un possible report de la PS6, et au vu de comment c'est partie il serait peu étonnant, que ça n'arrive pas désormais.

Et sachant que la Helix selon lui sera encore plus chère...
Autant dire que les deux next gen sont déjà cuitent bien avant leurs sorties respectives.

Mais la retarder serait inutile selon lui:

Si les prix continuent d'augmenter, repousser la sortie serait en réalité pire que de la lancer dès que possible.

Si les prix restent stables, il n'y a aucun intérêt à repousser la sortie.

Si les prix baissent en 2028 ou 2029, ils pourront baisser le prix comme ils l'ont fait avec la PS3 ; le seul inconvénient serait que les ventes initiales en 2027/2028 seraient inférieures à la normale.

La plupart des personnes qui souhaitent ou espèrent un report pensent probablement que cela signifierait que la PS6 serait « améliorée » d’une manière ou d’une autre, mais ce ne sera pas le cas : les caractéristiques techniques sont fixées depuis longtemps et un report n’y changera rien.
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    tags : sony ps6
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    grospich
    posted the 06/27/2026 at 07:20 PM by jenicris
    comments (77)
    vers0 posted the 06/27/2026 at 07:24 PM
    En 2027 a 1000 € me surprendrais pas .
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 07:25 PM
    OK pour un report.
    Aucun intérêt de la sortir dans une telle situation
    arquion posted the 06/27/2026 at 07:30 PM
    ouroboros4 tu veux reporter de combien et pourquoi ??
    Car les compos sont déjà fixé, si tu la sors dans 2029, potentiellement cela coutera aussi cher et tu auras des compos encore plus daté car rien ne changera dedans.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 07:33 PM
    arquion oui et donc dans les deux cas, c'est finito pour les next gen avant leurs reveal.
    Vu que c'est partie pour durer cette pénurie de composants pendant encore plusieurs années.
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 07:34 PM
    jenicris imagine le prix de la Helix
    chreasy97 posted the 06/27/2026 at 07:36 PM
    Dans ce cas autaut rester sur la PS5 et optimiser au maximum.

    A 1000 euros, les ventes semestrielles et annuelles seront inférieures aux PS1 à PS5 vendues avant. Le parc augmentera d'une extreme lenteur.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 07:36 PM
    ouroboros4 selon Kepler il sera encore plus élevé
    Ca commence a parler de 1200 a 1500$ la console
    ravyxxs posted the 06/27/2026 at 07:38 PM
    Comment dégager cet IA du monde ?

    Lorsque tu as déjà le CEO de NVIDIA qui adore ce truc, ça fait peur..
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 07:39 PM
    jenicris et ben
    mrvince posted the 06/27/2026 at 07:46 PM
    Jamais je met 1000e dans une console. Ils sont fou. Je pense pas que je serais le seul... C'est du suicide ce prix.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 07:48 PM
    999 pour la full démat
    1100-1150 pour celle avec le lecteur

    Il précise la différence de prix avec la hélix ou pas du tout ? car là mdr jenicris
    e3ologue posted the 06/27/2026 at 07:48 PM
    chreasy97 Pas totalement convaincu, une grosse partie des joueurs ne sont en réalité que des joueurs occasionnel vers qui la communication est tournée. Rien que le facteur social de pouvoir dire "j'ai la PS6" pèse assez chez beaucoup pour passer à l'achat.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 07:49 PM
    jenicris ah merde t'as répondu, j'avais pas vu
    jenicris posted the 06/27/2026 at 07:53 PM
    romgamer6859 il avait dit a plusieurs reprises que la Helix serait bien plus chère déjà a cause de sa puce Magnus, sa conception, le fait que cela soit proche d'un PC, probablement non subventionné, ces specs (plus de RAM...)

    Tout cela fait qu'elle sera bien plus chère. Puis la pénurie de composants n'arrange rien

    E3ologue a ce prix même beaucoup de fans la prendront pas, si la pénurie dure ça va être un gros soucis pour les constructeurs
    liberty posted the 06/27/2026 at 07:54 PM
    ravyxxs c'est même pas l'IA le problème en réalité. Le problème c'est par exemple la gestion de la Ram par 3 entreprise qui s'entendes et limite la production pour le grand public hors Smartphone par exemple. Et qui abuse de leur position dominante. Faudrait un coup de pression des USA, de l'Europe, de la Chine... Et tu verras Samsung par exemple commencera a diminuer les prix. Ils peuvent être avide, mais là ça ce voit.
    solarr posted the 06/27/2026 at 07:54 PM
    Le PC va grapiller des parts si ça continue.
    sino posted the 06/27/2026 at 07:54 PM
    Tellement hâte de voir le prix, ça va piquer sévère après la gifle que le prix de la Steam Machine a mis à beaucoup de gens.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 07:55 PM
    solarr s'acheter une bonne config maintenant ou dans les mois qui viennent, je suis pas certains que ce soit une très bonne idée
    famimax posted the 06/27/2026 at 07:56 PM
    Bah même si elle est en partie subventionnée par Sony, qui compte se rattraper sur les royalties des jeux, il est évident qu'une PS6 coûtera plus cher qu'une PS5 Pro, dont le prix ne cesse déjà d'augmenter. Ceux qui pensent le contraire sont restés à l'époque où les consoles baissaient progressivement de prix au fil des années.

    Vu que la crise des composants est loin d'être terminée, il est même probable que les PS5 et PS5 Pro coûtent encore plus cher au moment de la sortie de la PS6. Je parle évidemment d'une sortie fin 2027 ou 2028. Si elle sort finalement en 2030, la situation aura peut-être changé. Mais dans le premier cas, comment imaginer une PS6 à moins de 1 000 €, voire 1 200 € ?

    solarr Bah, non le prix des composants augmentent encore plus sur PC
    ratchet posted the 06/27/2026 at 08:00 PM
    J’aime quand ça parle de report alors qu’il n’y a jamais rien eus d’annoncer

    Les memes sources qui indiquaient un GTA6 à 180e
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:04 PM
    ratchet la dif c'est que pour les mecs qui parlaient de GTA étaient des no name

    Kepler a de vrais sources, il l'a déjà prouvé plusieurs fois.
    Puis bon même sans lui on peut le deviner. Suffit de voir la Xbox Series X qui a 6 ans, a 800 $!
    walterwhite posted the 06/27/2026 at 08:04 PM
    solarr Si le prix des consoles augmente, celui des PC également. Personne n’est épargné.

    Si la PS6 justifie son tarif y’a pas de souci. Il faudra des jeux qui l’exploitent.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:06 PM
    walterwhite le soucis c'est qu'elle n'aura pas cela. Aucun tiers ne tentera de sortir un jeu next gen sur un parc aussi misérable.
    Et même Sony j'ai de gros doutes désormais. Surtout leurs AAA narratifs
    Au contraire on va bouffer du cross gen à toute les sauces!
    e3ologue posted the 06/27/2026 at 08:06 PM
    jenicris ah je sais pas, car chez les fans beaucoup verront l'opportunité dans la revente de leur PS5 qui n'aura pas décoté.
    Les stratégies récentes de revenir aux exclue pure et dure, pourrait devenir un argument fort, en admettant qu'ils prennent un risque contrôlé de ne pas tout proposer en crossgen dès le départ, car on sait que ce n'est pas là que les constructeurs font leur beurre.
    On pourrait même imaginer qu'ils jouent de la situation en proposant un bundle day-one avec un prix très avantageux tout en indiquant que c'est une offre de lancement et qu'après c'est fini.
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 08:08 PM
    ratchet pas faux
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:11 PM
    e3ologue une PS5 se revendra probablement dans 1 ans dans les 300 balles pour la plupart. 700 balles a rajouter quand même
    Moi même jamais de la vie j'achète une console a ce prix. Autant attendre une hypothétique baisse de prix.

    Un bundle actuel a un prix avantageux, ça n'arrivera pas pour une raison très simple Totoki et la nouvelle CFO de Sony. Ils sont contre cela.
    Ils subventionneront sûrement un peu la console mais ça tournera sûrement a 1000 balles au mieux sans lecteur comme dit Kepler et là il parle de PS6 subventionné. Alors en bundle c'est encore plus

    Y aura pas de miracle, la PS6 va être un échec cuisant a sa sortie comparé aux autres PlayStation
    Et pour le cross gen ils n'auront pas le choix, sinon ça sera bide sur bide pour leurs jeux.
    romgamer6859 posted the 06/27/2026 at 08:11 PM
    jenicris xbox va encore revenir sur les exclusivités mdr vu la situation : la console est trop chère donc ils n'en vendront pas mdr.
    (Mettre le jeu partout permettrait de limiter cet effet négatif, en partie)
    walterwhite posted the 06/27/2026 at 08:12 PM
    jenicris Dans ce cas ça sera compliqué pour eux.

    Déjà, y’a aucune urgence de sortir une nouvelle Play, et vu les spéculations sur le prix il faudra de vrais arguments pour que le grand public adhère, et là j’y crois pas du tout.

    Comme l’impression que SONY va se mettre dans une merde avec cette PS6.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:16 PM
    romgamer6859 vendre des jeux exclusifs sur une console même a 1200 dollars c'est une hérésie. Et ce sont les studios qui en patiront
    Et c'est pareil pour Sony

    C'est pour cela qu'ils nont pas le choix que de faire du cross gen sur 100% de leurs jeux. Au vu des coûts de devs les deux sont obligés.

    walterwhite clairement. Autant attendre et espérer que la bulle éclate
    Mais sortir une PS6 a ce prix, c'est comme Yoshimitsu dans Tekken qui fait son Hara-kiri
    xynot posted the 06/27/2026 at 08:25 PM
    Un scénario à la PS3
    ravyxxs posted the 06/27/2026 at 08:27 PM
    liberty Aaaah ok je vois, merci de l'explication
    nigel posted the 06/27/2026 at 08:28 PM
    Côté dev' en tout cas, personne n'a vraiment envie de passer à la next gen...
    Donc le cross plateforme sera plus fort que jamais. D'autant que de plus en plus de dev' voient que la Switch 2 s'en sort pas trop mal et les chiffres tiers sont pas négligeable, donc je vois bien rester la PS5 comme target principale, avec des petites améliorations pour la PS6, et des optimisations fortes pour la Switch 2
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:30 PM
    nigel le full cross gen chez les tiers, pourrait possiblement durer jusqu'à quand d'après toi ?
    shambala93 posted the 06/27/2026 at 08:34 PM
    ravyxxs
    Le problème n’est pas l’IA mais l’incapacité notamment des européens à créer des industries pour s’émanciper des entreprises coréennes, taïwanaises et chinoises.
    M’enfin, une certaine Ursula avait déclaré il y a quelques années que l’UE n’avait pas vocation à créer des géants du numérique…

    Terrible !
    k13a posted the 06/27/2026 at 08:37 PM
    ratchet KeplerL2 est extrêmement fiable comme leaker. De plus la date interne était choisie donc il y a un report interne non connu du public. Les constructeurs ne choisissent pas une date de lancement deux jours avant son annonce dans une conférence tu sais...
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:47 PM
    liberty indirectement ci, car la pénurie de composants c'est lié à quoi ? A la priorité des fabricants de DRAM, qui veulent privilégier pour l'oseille les big tech, et leur IA
    Au détriment des produits grand public, hors smartphone comme tu dis
    Et encore même Apple a du augmenter ses prix

    Le problème c'est cette bulle IA, tant qu'elle n'éclatera pas, ça sera ainsi
    Bref Micron (qui vient de signer un deal pour cela jusqu'à 2030), Samsung et Hynix, en plus des big tech comme Microsoft, Nvidia...voilà le soucis.
    zanpa posted the 06/27/2026 at 08:53 PM
    les gens achète bien des ps5 pro à 950 euro donc bon
    jenicris posted the 06/27/2026 at 08:54 PM
    zanpa une niche, la PS5 Pro
    La PS6 se doit d'être un appareil abordable pour le grand public sinon c'est l'échec assuré.
    Ce sont pas les fans qui font un parc mais le grand public. Ca l'a toujours été même chez PlayStation
    brook1 posted the 06/27/2026 at 09:00 PM
    Ils sortiront leur console portable avant et attendront un moment plus propice pour la PS6.
    oreillesal posted the 06/27/2026 at 09:01 PM
    Le prix de l'excellence
    Alors que Nintendo ne s'empêche pas de vendre une sous PS4 à 400€, il ne sera pas surprenant de débourser plus de 1000€ pour le fleuron de l'industrie.
    En espérant très fort un PSVR3 et un remaster 16K de TLOU.
    For the payer
    kratoszeus posted the 06/27/2026 at 09:05 PM
    250 euros 16 go de ram ddr 5. Rien d'autres a ajouter
    e3ologue posted the 06/27/2026 at 09:09 PM
    jenicris à voir, c'est vrai que tout est possible.
    Après faut voir leur niveau d'anticipation, car avec les somme mise en jeu et certains cycle plus long, pour remonter la pente ça risque d'être bien plus violent qu'avec la PS3.
    negan posted the 06/27/2026 at 09:29 PM
    Le grand public n'acceptera pas ça.
    sonilka posted the 06/27/2026 at 09:30 PM
    Vous verrez que dans pas longtemps les offres d'abonnement via le cloud vont pulluler et deviendront subitement attractive pour les joueurs qui ne pourront pas lâcher une somme à 4 chiffres pour une vulgaire console. A croire que tout est fait pour pousser vers ce mode de consommation. Mais je dois sans doute me faire des idées (pas que dans le jv).
    jenicris posted the 06/27/2026 at 09:31 PM
    negan en effet aucune chance. Et même certains fans. C'est le bide assuré

    sonilka à moyen terme, long terme, s'ils améliorent vraiment la qualité, que c'est identique au natif, peu être, même si je suis toujours aussi perplexe sur cela.
    Car pour l'instant a part Geforce Now (et encore ça dépend des moments), le reste c'est blindé de défauts

    E3ologue oh oui bien pire que la PS3, un échec retentissant contrairement aux autres PlayStation de salon
    brook1 posted the 06/27/2026 at 09:52 PM
    Déjà qu'il règle le problème des files d'attente pour le jeu en cloud, parce que j'imagine même pas le bordel sur un jeu comme GTA 6 si t'as le malheur de te déconnecter du jeu
    kurosu posted the 06/27/2026 at 09:56 PM
    D'où pourquoi la version hybrid bas de gamme est essentielle
    gamerdome posted the 06/27/2026 at 10:05 PM
    ouroboros4 T'es sérieux ?

    - Kepler : "Un report ne changera rien ou ce sera même pire."
    - Toi : "Ok pour un report."

    guyllan posted the 06/27/2026 at 10:15 PM
    Avec une PS6 potentiellement autour de 1000 $, Sony aura trop besoin du marché PC pour rentabiliser ses AAA... Et, pour ne pas pénaliser les ventes, Sony ne pourra pas non plus maintenir un décalage de deux ans avant les sorties PC.
    raoh38 posted the 06/27/2026 at 10:18 PM
    Inutile effectivement de les repousser....
    spartan1985 posted the 06/27/2026 at 11:01 PM
    Et surement production limitée pour PS6 ou XBOX et donc les enculés de scalpers se frottent déjà les mains.

    Du coup, on se dirige très probablement vers des offres cloud qui vont être mises en avant...
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 11:15 PM
    gamerdome Oui je suis sérieux
    J'ai jamais dit que la PS6 devait sortir en 2027
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 11:16 PM
    oreillesal ça ne les empêche déjà pas de refourgué de vieux portages à 80 euros, voir 90 pour des MK moisi
    Mais bon elle va encore augmenter de prix
    marchand2sable posted the 06/27/2026 at 11:18 PM
    C'est dangereux un prix aussi élevé pour le grand public. La malédiction du lancement de la PS3 pourrait refaire surface.
    grospich posted the 06/28/2026 at 01:43 AM
    Ça serait bien qu'elle sorte en 2027 même à ce prix plutôt que de reporter. Les développeurs feront une version PS6 de leurs jeux que l'on pourra faire quand les prix baisseront. Dans le cas où c'est reporté c'est rare que les développeurs sortent à posteriori une update graphique de leurs jeux.
    eljugador posted the 06/28/2026 at 04:41 AM
    Triste mais tellement logique....
    Le jeu vidéo n a pas toujours accessible mais là ça va finir par le tuer. L IA tué des emplois et fait augmenter le prix des composants. Qui est le véritable perdant c'est le joueur
    docteurdeggman posted the 06/28/2026 at 06:27 AM
    En fait je comprends pas pourquoi les joueurs s’inquiètent, c’est eux les acheteurs c’est eux qui ont le pouvoir de décision…
    Si personne n’accepte ces tarifs et bien crise des composants ou pas ils trouveront un moyen de baisser les prix.

    Maintenant si évidemment on se précipite à l’achat, quitte à vendre un rein, même à ce prix ben là c’est mort.

    À titre personnel je n’accepte pas ce prix et si je dois me passer de la NG tant pis
    nyseko posted the 06/28/2026 at 06:39 AM
    Nous risquons surtout de voir une stagnation au niveau de la performance nécessaire pour les jeux.

    C'est-à-dire qu'en gros, 95 % des jeux sortiront sur PS5/XsX/NS2 pendant encore un paquet d'années.

    Ce qui serait intéressant de savoir, c'est la politique qu'adopteront Microsoft et Sony : sortir leurs jeux en cross-plateforme pendant des années ou tenter des exclusivités pour essayer de vendre leur new-gen, au risque de ne clairement pas rentabiliser ces exclusivités.

    À mon avis, la next-gen va avoir énormément de mal à décoller.
    supasaiyajin posted the 06/28/2026 at 07:21 AM
    Mouais, je ne sais pas trop quoi en penser. Perso, je ne les vois pas reporter la sortie de la PS6, surtout si cette situation dure encore des années. Autant la sortir l'année prochaine et baisser son prix par la suite. Ils en vendront probablement moins au lancement. Cela dit, quand je vois les millions de personnes qui achètent des téléphones au même tarif, je me dis que ce positionnement premium pourrait aussi inciter des utilisateurs à l'acheter, si ce ne sont pas les scalpers... Et si la situation revient un jour à la normale, ils pourront baisser le prix, comme par le passé. En revanche, ce qui est quasiment certain à ce stade, c'est qu'on va se manger de la crossgen pendant un bon moment. Je les vois mal tout miser sur la PS6 dès le départ. La PS5 et la PS6 vont probablement coexister pendant plusieurs années.
    reynald posted the 06/28/2026 at 07:24 AM
    C'est inévitable qu'elle coutera minimum 1000 euros et ne vous attendez pas à avoir un lecteur de disque, ça sera du full démat.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 07:48 AM
    jenicris
    une ps6 digitale à 999
    La ps5 pro à 800 (ou moins si possible)
    La ps5 normale à 600 (ou moins si possible)

    et t'as la cross gen
    l3andr3 posted the 06/28/2026 at 09:08 AM
    Comme si on ne se doutait pas du prix
    De un de par le prix de la Ps5 pro par rapport à la Ps4 pro
    De deux par l'augmentation des Ps5
    De trois, de par le contexte actuelle et le prix des composants
    niflheim posted the 06/28/2026 at 09:26 AM
    De toute façon, ça ne va rien changer, Sony devra faire avec les conséquences attendues. Mais ils doivent aussi se dire qu'ils sont très bien positionnés sur le marché. En effet, l'annonce de Valve avec sa Steam Machine a été une aubaine pour Sony.

    Ca a été de la publicité gratuite pour la PS5, la PS5 Pro et forcément pour la PS6 qui ne dépassera pas les 1000$.

    D'après Shuhei Yoshida, ce n'est pas possible https://www.buzzarena.com/la-ps6-aussi-chere-que-la-steam-machine-pourquoi-ce-nest-pas-possible-4556634

    Sony peut vendre à perte et se rattraper sur les jeux avec les royalties.

    Aussi à prendre en compte, c'est que Sony a plus de leviers pour négocier le prix de la RAM que Valve en a surement eu pour la Steam Machine ou Microsoft avec sa futur Helix qui aura peiné pour vendre des Series S, X

    Quand tu vend dans les 100 millions de machines à chaque génération, il y a cette opportunité d'avoir un prix de gros en somme. "Je t'achète tant de quantité, fais moi un prix"

    Quand je me rappelle des PS5 qui se sont vendus sur ebay à 800€ voir plus de 1000€ quand il y avait les problèmes de réapprovisionnement en début de génération, c'était fou.

    La PS6 aura aussi un lecteur de disque qu'il faudra acheter à part d'après les rumeurs.

    Sony a cette faculté de faire un lancement au top et d'installer assez rapidement une base de machines. La marque PlayStation est forte.

    La PS3 avait fait des ventes supérieures à la PS2 :

    "Déjà 78 000 consoles vendues en France.

    Depuis son lancement, 600 000 consoles ont déjà été vendues en Europe, dont 78 000 en France. Pour mémoire, la PS2 avait aux mêmes dates enregistré 63 000 ventes, ce qui représente pour la PS3 une progression de 25% par rapport à son aînée."

    https://www.neomag.fr/article/1924/sony-ps3-lancement-rate-mais-ventes-au-top
    oreillesal posted the 06/28/2026 at 10:28 AM
    ouroboros4 c'est clair, une augmentation de 30€ pour du matériel digne du tiers monde.

    Alors que je trouve totalement justifié l'augmentation de 150€ de ma PS5 pro, si c'est la condition pour jouer aux jeux les plus en accord avec leur temps, tout me va
    Allez, je te laisse, je vais relancer une run de TLOU et attendant le jeu du siècle
    niflheim posted the 06/28/2026 at 11:21 AM
    Le 5 février 2026, Lin Tao, directrice financière de Sony :

    "En ce qui concerne la sécurisation de l'approvisionnement en mémoire, nous sommes déjà en position de sécuriser la quantité minimale nécessaire pour gérer jusqu'à la saison des ventes de fin d'année du prochain exercice fiscal. À l'avenir, nous avons l'intention de négocier davantage avec divers fournisseurs pour sécuriser un approvisionnement suffisant afin de répondre à la demande de nos clients.

    Compte tenu de là où nous en sommes de notre cycle de vie de la console, notre stratégie de ventes de matériel peut être ajustée de manière flexible, et nous avons l'intention de minimiser l'impact des coûts accrus de mémoire sur ce segment à l'avenir en priorisant la monétisation de la base installée à ce jour et en nous efforçant d'élargir davantage nos revenus logiciels et de services réseau."

    https://hardwareand.co/actualites/breves/pas-de-penurie-ni-a-priori-de-hausse-de-prix-pour-la-ps5-jusqu-a-la-fin-2026-et-l-arrivee-de-gta-vi
    jenicris posted the 06/28/2026 at 11:41 AM
    niflheim ils avaient dit cela avant la hausse de prix
    piratees posted the 06/28/2026 at 11:49 AM
    aucun intérêt de la PS6 vendu 1000€ pour avoir 20% de puissance en plus que la PS5 pro et en plus du cross gen pendant 5 ans
    ouroboros4 posted the 06/28/2026 at 12:06 PM
    oreillesal ah ou TLOS le jeu qui jamais Nintendo n'égalera
    Amuse-toi bien !
    kenpokan posted the 06/28/2026 at 01:58 PM
    Sony ne peut pas se permettre de sortir la PS6 en 2029/2030 et de voir sa console déjà dépassée techniquement.
    Et rien ne garantit la baisse de prix des composants d'ici la...

    niflheim
    Sony a cette faculté de faire un lancement au top et d'installer assez rapidement une base de machines. La marque PlayStation est forte.

    La PS3 avait fait des ventes supérieures à la PS2 :

    "Déjà 78 000 consoles vendues en France.


    C'est pour ça que SONY a baissé le prix de la PS3 de 600€ à 500€ 7 mois après sa sortie... Avec un pack 2 manettes + 2 jeux.
    mooplol posted the 06/28/2026 at 07:23 PM
    1000e dema c’est mort ça peut que bider. Autant prolonger la ps5
    suzukube posted the 06/29/2026 at 12:28 AM
    Je veux bien acheter une PS6, mais si c'est pour avoir des jeux PS5 Pro en 4K 60Fps, j'vais rester sur mon PC + ma Pro hein... Première fois de ma vie de gamer que la next genération ne me fait pas rêver. Déjà que la PS5 pro c'était pas la joie...
    draven86 posted the 06/29/2026 at 01:50 AM
    Nomenclature.
    burningcrimson posted the 06/29/2026 at 03:02 AM
    Si il y a pénurie de composants mieux vaut juste prolonger avec les consoles actuelles au lieu de se casser les dents à sortir une console à 1000 dollars non ?
    51love posted the 06/29/2026 at 04:38 AM
    Nos pays vont petit à petit adopter les comportements des pays moins aisés à ce rythme là. a savoir tendre tjs plus vers le jeu mobile et PC...


    Autant il y avait déjà il y a 30 ans et il y aura tjs un public pour acheter des PC a n'importe quel prix, et meme bien plus de 1000€, car c'est d'abord un outil de travail et d'étude a la base, qui peut être étendu pour le loisir, multimédia et notamment le gaming...


    Mais qui pour acheter une console a 1000€ ou plus ? Alors que pour la masse ça serait pour a quelques jeux, GTA, CoD, FIFA?

    A ce prix les ventes de consoles chuteront fortement, car elles sont dédiés qu'au JV, contrairement aux smartphones et PC.


    Au lieu d'avoir des consoles qui peuvent atteindre de plus en plus de territoire, et notamment les plus pauvres, c'est tout l'inverse qui se passe, elles paraissent de plus en plus difficilement viable économiquement même sur les territoires ou elles sont historiquement fortes.
    cyr posted the 06/29/2026 at 05:11 AM
    jenicris petite coquille, mais on dit nomenclature, et pas monenclature.
    sasquatsch posted the 06/29/2026 at 06:50 AM
    Aucun souci de jouer a des jeux de qualité PS4/PS5 jusqu'en 2035-2040...
    Tout réside dans la qualité des devs a dominer les outils actuels et à nous pondre des jeux fin gen pendant 10 ans...for the players
    En tout cas la masse ne suivra pas à payer pour du jeu vidéo ces sommes astronomiques...clair tu auras tj ces 5-10 millions de fans prêts à débourser...mais sincèrement...plus 700...(Ce qui est déjà trop cher) Cela sera sans moi...
    mattewlogan posted the 06/29/2026 at 07:23 AM
    Ils vont devoir trouver des solutions, j’imagine peut-être un paiement en plusieurs fois pour les moins fortunés.
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