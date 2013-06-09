Si les prix continuent d'augmenter, repousser la sortie serait en réalité pire que de la lancer dès que possible.



Si les prix restent stables, il n'y a aucun intérêt à repousser la sortie.



Si les prix baissent en 2028 ou 2029, ils pourront baisser le prix comme ils l'ont fait avec la PS3 ; le seul inconvénient serait que les ventes initiales en 2027/2028 seraient inférieures à la normale.



La plupart des personnes qui souhaitent ou espèrent un report pensent probablement que cela signifierait que la PS6 serait « améliorée » d’une manière ou d’une autre, mais ce ne sera pas le cas : les caractéristiques techniques sont fixées depuis longtemps et un report n’y changera rien.

La pénurie de composants, notamment du à l'IA continue de faire flamber les prix et maintenant c'est la monenclature de la PS6 qui aurait flambé suite à cela.Elle était de 760$ selon KeplerL2 (célèbre leaker AMD) , en Mars dernier et aurait pris 200$ depuis.Remenant la monenclature de la PS6 à quasi 1000$. Et ça va continuer d'augmenter.La cause est toujours la même selon KeplerL2, l'IA.Il dit également que même en subventionnant la console, elle coûterait bien plus que 800$.Mais aussi que les prix vont encore flamber d'ici 2027 et que du coup on aurait au mieux une PS6 à 1000$ full demat.Des rumeurs évoquaient un possible report de la PS6, et au vu de comment c'est partie il serait peu étonnant, que ça n'arrive pas désormais.Et sachant que la Helix selon lui sera encore plus chère...Autant dire que les deux next gen sont déjà cuitent bien avant leurs sorties respectives.Mais la retarder serait inutile selon lui: