Alors qu’un espoir était né autour d’une éventuelle version disque de GTA VI après le lancement
, The Hollywood Reporter
vient refroidir assez nettement l’ambiance.
Pour rappel, Rockstar a confirmé que la version physique actuellement prévue pour Grand Theft Auto VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement dans une boîte
. Une formule qui permet encore de parler de “physique”, mais qui retire précisément ce que les joueurs associent au support physique : le disque, la revente, le prêt, et une forme de possession concrète.
La confusion venait notamment d’un échange avec le support Rockstar, dans lequel il était indiqué qu’une “physical copy” serait disponible dans les mois suivants
. Le mail est bien authentique selon The Hollywood Reporter
, mais une source proche du dossier affirme que cette formulation aurait été mal interprétée. Il ne serait pas question, à ce stade, d’une version disque prévue après la sortie. L’expression “physical copy” renverrait simplement à la boîte avec code déjà annoncée
.
La fameuse version physique complète semble beaucoup moins certaine que certains l’espéraient
. Pour l’instant, le message est donc assez clair : GTA VI sera distribué au lancement comme un produit numérique, même lorsqu’il sera vendu en boîte
.
Or, on veut faire croire le contraire, en gros : les gamers sont des ignares qui ne feront plus la différence sémantique.
L’industrie commence à vouloir ôter tout discernement autour de ce terme...
C'est souvent le probleme d'un produit culturel hyper attendu et dans lequel ya tres peu de communication officielle : ya toujours des rumeurs qui se crée et plus farfelues les unes que les autres
Pourquoi Rockstar sortirait une version physique un mois plus tard ? Pour faire plaisir a qui sachant que ce sont les premiers acheteurs qui devraient etre recompensé plutot que ceux qui l'achetent un mois plus tard. Et qu'est-ce que Rockstar aurait a y gagner ? Proposer une version avec un ou plusieurs disques ce serait des cout supplémentaires et ce serait ouvrir le jeu au marché de l'occasion, chose que tout editeur serieux cherche a eviter si il le peut, donc sortir une version code in the box et ensuite physique c'est se tirer une balle dans le pied, ca n'a aucun sens économiquement parlant.
Et qu'on ne me parle pas d'histoire de risque de leak ou je ne sais quoi, car dans ce cas ca aurait été plus logique de sortir une version uniquement full demat disponible sur les stores en ligne et un mois plus tard ils sortent une vraie version physique. Ca aurait suffit et ca couterait beaucoup moins cher, pas besoin de distribuer un jeu en code in the box pour eviter des leak.
D'ailleurs, est-ce qu'il existe un jeu sorti d'abord en code in the box et plus tard en version physique sur la meme console ? Genre sur une console ya deux versions boites du meme jeu, une avec un code une avec un disque. Si ca a déja existé qu'on me cite des exemples car ca me parait tellement peu probable qu'un editeur propose du code in the box et ensuite retropedale
Dans tous les cas, pour moi, c’est soit la version disque sur PS5, soit à sa sortie sur PC.
Ça ne presse pas, et les autres jeux m’intéressent beaucoup plus de toute façon.
Pourtant j’adore la licence, mais c'est clairement pas ma priorité.
Et aucun collector avec goodies comme les anciens GTA, pas cool
A présent ça dit que les joueurs n'auront pas de vraie version physique.
Vous imaginez vraiment un tel jeu cartonner pendant 15 ans sans vraie version physique les gens ?
Faut arrêter de tout lire et de tout croire concernant ce jeu et cette boîte.
Ça fait chier, j’ai l’impression qu’ on est qu’une minorité à se plaindre
S’il y avait quelqu’un d’influent comme un Elon Musk qui pouvait gueuler, ça pourrait faire un gros buzz !
Est-ce que gueuler sur les forums de Rockstar peut-il servir à quelque chose ? Je n’ose même pas parler de pétition car je pense que ça ne servirait à rien
Rockstar est-il vraiment intouchable ?
C'est ce qu'un revendeur professionnel a souligné :
Il y en a qui vont l'acheter et se dire : "quoi ? il y a pas de CD ?"
Ils seront bien sûr dans leur droit de le retourner, sauf que pour un code de jeu, tout retour devient infiniment plus compliqué, il faut passer par l'éditeur.
Le bordel !
Il souligne aussi que la clientèle GTA, attention
C'est une clientèle :
- Extrêmement agressive
- Au mieux, verbalement
- Au pire, physiquement
- Qui ont nécessité l'intervention de la sécurité en magasin.
Mais le plus grave, et il est sûr à 99,3 %, c'est que le stock day one serait ultra limité. Ce serait un one shot, avec aucun réassort.
Obligé de passer par le store numérique par la suite. Bon, au final ça change pas grand chose, à part pour le prix, il y en a qui ont eu le code in the box pour 60€ voir moins sur Cdiscount
Ta propre communauté te le reproche, quand elle ne part pas défaitiste, c’est l’attitude moderne maintenant...
Et c'est ce qui va se passer, il y aura un avertissement sur la boite qui stipule : Code de téléchargement, Connection internet obligatoire.
En tout cas ce que j'avais prévue est bien en trais de se produire : Les joueurs n'arrêtent pas de gueuler qu'il veulent une version physique et que si pas de disque c'est boycott, mais là c'est GTA donc c'est chiant qu'il n'y ai pas de galette, mais je veux trop jouer à ce jeux et je m'assoie sur mes convictions.
Comment Rockstar vous la fout bien profond mais vous écartez tellement les fesses que ça passe tout seul. Et comme ça rentre sans soucis, pour la prochaine génération de consoles ça va etre une ps6 100% demat à 1500 € et en bon pigeon vous allez tous vous jeter dessus.
Comme je disais, le grand public n’a pas forcément cette lecture. Pour beaucoup de gens, “version physique” veut encore dire “je l’achète en magasin, dans une boîte”. Ils ne vont pas tous scruter la jaquette, lire les petites lignes, vérifier s’il y a une connexion obligatoire ou se demander si le jeu est revendable. Et pour avoir pas mal de retours de commerces, il y a déjà énormément de gens qui achètent des jeux sans voir ce genre de détails, même quand c’est indiqué, notamment sur des jeux qui ont besoin d'une connexion obligatoire juste pour citer cet exemple.
Et c'est exactement là que l’industrie joue. Pas en espérant que tout le monde soit idiot, mais en profitant d’un flou. Une boîte en rayon, une jaquette, un logo PS5/Xbox, le nom GTA VI dessus : pour une partie du public, ça suffira à considérer que c’est “le jeu physique” mais sauf qu’en réalité, on leur vend un accès numérique emballé dans du plastique.
Et GTA n’est pas un jeu de niche suivi uniquement par des passionnés. C’est un événement culturel. Il va toucher des gens qui ne jouent presque jamais, des parents, des proches qui l’achètent en cadeau, des joueurs occasionnels qui iront en magasin parce que “c’est GTA” et ce public ne va pas forcément suivre les débats du net sur la disparition du disque.
Donc quand tu dis “je ne pense pas que les gens se déplacent pour un code sauf s’ils sont informés”, tu confirmes justement le problème : toute la stratégie repose sur le fait qu’une partie du public ne sera pas correctement informée ou ne mesurera pas les conséquences concrètes.
C'est surtout que l’industrie garde les codes visuels du physique tout en retirant ce qui faisait l’intérêt du physique. Et si ça passe avec GTA VI, même avec quelques protestations, le signal envoyé aux éditeurs sera limpide et on en reviendra au fameux "les gens râlent mais achètent quand même" effectivement.
Oui ca va créer un précédent c'est sur. Et ya pas meilleur ambassadeur que GTA pour créer une nouvelle norme.
Un editeur va succomber plus facilement a sortir son jeu en code in the box et n'aura pas peur de se prendre un taulé apres que GTA VI aura battu des records de ventes sous ce format. Les protestations ne seront plus prise au sérieux
Une fois qu'ils auront écoulés des millions d'exemplaires demat ils iront chercher les moutons prêts à repasser à la caisse une 2 eme fois juste pour avoir un CD.
Rockstar sont devenus les boites capitalistes qu'ils denoncaient dans les autres GTA en se foutant de leur gueules.
Cela veut dire que c’est vital...
Il n'y aura aucune différence en novembre, on va juste se rendre compte de la minorité qui porte une attention supérieure au physique.
Vous ne passerez pas : No money, you understand ? No money, Rockstar.
À l'heure actuelle, personne n'a vu le jeu tourner sur les brouettes actuelles.
La chapitre "downgrade" va être succulent.
« "Vous ne posséderez rien et vous serez heureux"... »
C'est le projet, oui...
Et à côté de ça, il y en a certains en ce bas-monde - beaucoup trop - qui prennent cette mystérieuse autorité du « rien » si bien au sérieux, que cette logique se veut s'appliquer non pas seulement aux produits manufacturés comme ici présent, mais jusqu'à même la politique de quelque pays que ce soit (dont le nôtre, hélas - vu qu'on ne se s'appartient plus nous-même en temps que pays compte tenue de l'autorité européenne et du fait que l'impôt est dilapidé, entre autres, pour desservir le monde étranger contre la France et ses gens).
Malgré un downgrade evident lorsqu’on verra enfin les premieres images de gameplay, le jeu va quand meme battre tout les records de ventes
Je prédis 50 millions de boites vide vendu en 24 heures Un record pour un produit culturel
Nous ne posséderons rien, jusqu'à notre identité, avec les fuites de données régulieres.
Je ne serais d'ailleurs pas étonné de voir débarquer la vérification d'identité dans nos jeux vidéos par le biais de ce GTA.
Musique, film, c’est pareil
Et on rappelle que le jeu ne tourne plus sur le disque, on installe….
mattewlogan comme tu le dis, qui collectionne les bluray parmis l’entièreté de la population mondiale? Pourtant on regarde tous des films que l’on ne possède pas en physique.
Plus sérieusmeent j'annonce que lrosque Nintendo va proposer des modèles suivants de sa Switch 2 on aura:
un écran Oled
peut-être un écran plus grand ou plus petit)
etc comme d'hab quoi...
mais petite nouveauté un modèle de Switch 2 sans port cartouche
Si je possède rien, bha je vole rien alors.
Après le tsunami des precommandes digitales et des impatients du year one...
Tout se passe comme sur des roulettes
A mon tour de les niquer (Rockstar), et si 2-3 pigeons sans cervelle mais avec le porte-monnaie au bec sont prêts à mettre 50 euros de + pour un code et parce que cette fausse édition physique se retrouverait en rupture de stock , je ne vais pas me gêner, ça me fera le jeu gratuit
Rockstar, prépare toi, je vais te biiiip sans envie mais là, tu me forces la main
Si je dois payer 80 € et que je n'ai aucun droit dessus alors ouais, je vois pas pourquoi je devrais payer pour une location au bon vouloir de l'éditeur.
Si le physique d'ailleurs disparait sur console, c'est PC only et Piratage pour chaque jeu, je donne plus un euro à l'industrie.
Le physique ce n'est pas que la collection. C'est :
- le prêt
- la revente
Ces deux choses permettent aux petites boutiques de se faire un peu plus de marge que la vente one-shot, et ça permet aussi aux gens d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé.
Je comprends que le tout dématérialisé, on y viendra, qu'on le veuille ou non. C'est inévitable.
Cependant, tant qu'il y a la possibilité d'avoir le choix, autant laisser ceux que ça intéresse s'exprimer pour demander une "faveur" à ces entreprises qui se font des milliards. ça ne les mettra pas sur la paille, et ça ne les empêchera pas d'investir.
Un game-key-disc coûterait sûrement à peine plus que l'impression d'un code.
Pourquoi se délecter que les éditeurs aient le beurre et l'argent du beurre, et les consommateurs, moins en moins de choix ? Je ne comprends pas pourquoi vous sucez autant les grosses boites ?
check le DPP le Passeport Numérique Européen obligatoire en 2027 : on dirait une prophétie de textes sacrés : "sans la marque de la Bête sur le front, vous ne pourrez ni acheter ni vendre".
D'autres, c'est aussi parce que leurs constructeurs leur dictent ce qu'ils doivent aimer. Xbox veut plus faire de physique parce qu'ils veulent que les gens achétent le gamepass ? les pro-M hurlent que le physique c'est le passé et que les autres sont juste des dinosaures qui refusent la modernité. Nintendo impose les GKC ? les Pro-N disent que c'est normal parce que la console peut pas gérer de grosses cartouches et que c'est raccord avec le coté nomade de la console. Ces mecs là, leurs constructeur lui dit de trucider leurs voisins pour avoir droit à leurs jeux, ils le font sans hésiter une seconde. C'est des fanatiques qui n'ont rien d'autres dans leurs vies que de suivre un leader et une communauté.
Y a aussi ceux qui te sortent "non mais faut vivre avec son temps c'est comme ça". C'est grâce à eux qu'on a des jeux en kit rempli de DLC couteux et de microtransactions... parce que c'est des moutons. Le jour ou on devra utiliser un abo hors de prix, une vérification d'identité ou que les jeux en ligne auront une date de fermeture de serveurs à une date prévue (comme dans TopSpin), ils te sortiront encore cet argument bateau.
Et le pire ? Bha ca se moque des gens qui refusent l'inconfort et l'Avarice des éditeurs/constructeurs. Parce que c'est de la pure avarice hein? Rockstar essaie quand même de faire croire à des millions de personnes qu'ils peuvent pas faire une édition physique pour répondre à un public sur quelque chose qui existe depuis 40 ans de JV hein? Là ou t'as des indé qui se pétent le cul à en faire hein? C'est bizarrement toujours les gros qui sont les plus cupides.
Et les gens applaudissent le pire....par pure stupidité.
C'etait certain.
Ton message me donne presque envie de chialer (sans ironie)
On a laissé faire et voilà où on en est
Parce qu'ils sont et cons et méchants - voilà pourquoi...
deathegg
icebergbrulant
« On a laissé faire et voilà où on en est »
Oui enfin... je sais pas toi, mais moi je considère que c'est plutôt le nombre qui a décidé pour nous autres réfractaires. Il a suffit de faire s'opposer les gens et en est ressorti une majorité complaisante.
Rappelle-toi, il c'est passé la même au moment de la crise sanitaire avec la Covid-19, quand, finalement, notre bon président a jugé bon de faire s'opposer les gens en décrétant qu'il y avait des cons qui méritaient de tout perdre, et d'autres qui l'étaient moins, ainsi que ça le démangeait alors d'emmerder les gens qui le gênaient parce que pas assez fou pour croire les bêtises qu'on nous racontait sur l’efficience d'un vaccin de type ARM messager (développé par ailleurs en un temps plus record que ne vas vite le son), tandis qu'on avait foutu ce genre de vaccin au placard depuis des lustres - et on sait maintenant pourquoi... même si, en fait, quand on nous l'expliquait, on le comprenez sans avoir besoin de lire quelque bouquin qui n'était pas encore sorti...
Bref, t'as les masses, c'est-à-dire les moutons prêts à toutes les concessions (que ce soit dans leurs intérêts ou non, tant qu'tu leur tartines que c'est pour le mieux), voir ceux à qui on a tordu le bras en tordant d'abord celui des médecins généralistes qui sont tombés comme dans un guet-apans et nous ont tous entraînés à leur suite, et t'as les autres qui ont payés le prix de reconnaître ce qu'on nous a enseigné un jour à l'école, c'est-à-dire la propagande (sauf que là, la propagande ne venait pas l'ennemi Nazi)... voilà ce qu'on a observé alors pendant cette crise et voilà ce qu'on ne cesse d'observer dans le jeu vidéo depuis que la génération PS360 : le nombre.
« un constat implacable.
Nous ne posséderons rien, jusqu'à notre identité, avec les fuites de données régulieres.
Je ne serais d'ailleurs pas étonné de voir débarquer la vérification d'identité dans nos jeux vidéos par le biais de ce GTA. »
Franchement, tu sais, ils pourraient mettre ce qu'ils voudraient, que les gens de toute manière accepteraient, puisque lorsque tu achètes ton jeu, t'es pas sensé savoir qu'on va pouvoir te bloquer l'accès à ton jeu si tu n'acceptes pas les conditions d'utilisations.
Et puisque t'as acheté ton jeu, bah quand tu vois, ton premier réflexe c'est de dire « OK », j'accepte, sans rien lire du bazar parce que c'est que du jeu vidéo et parce que, merde, mais t'as pas le temps de t'emmerder avec ça. Donc en plus, tu le saurais pas - enfin pas tout de suite.
J'ai l'impression de revenir à la sortie démat de Alan Wake II.
"IL NE SORTIRA JAMAIS !!! JE VIENS DU FUTUUUUUUUUUURR !!! JAMAIIIIIIIISSS"
Ma collection complète sur la table qu'en 2027 tu joueras à GTA6 en version disque.
Quelle rigolade. Les gens n'apprennent JAMAIS
Je n'ai qu'une chose à dire.
Quelque part, le jeu est vendu à 100 €, car pour profiter de toute l'expérience du titre, il faut prendre l'édition Ultimate. La version à 80 € se fait amputer de beaucoup choses.
Un jour ils vont annoncer une version disque et ça se vendra comme jaja.
Pour l’instant ça ne m’intéresse pas cette version numérique et il y a tellement d’autres bons jeux que ça va être facile d’attendre.
Si on se dit que le vrai prix c'est quand même plus de 100e alors il faut comparer avec les 140 euros de SW Outlaws, et leur version ultimate qui propose des skins. Y a alors plus cher. Mais quand ça parlait de 100e ça parlait de prix de base, pas de version ultimate, et ça parlait d'un nouveau record de prix pour un jeu vidéo (de base).