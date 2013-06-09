Playstation 5
Selon Bloomberg :
Sony Group Corp. envisage désormais de repousser la sortie de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029, selon des personnes familières avec les pensées de l'entreprise. Un tel report compromettrait sérieusement sa stratégie, soigneusement élaborée pour maintenir l'engagement des utilisateurs entre les générations de consoles. Nintendo Co., son principal concurrent, qui a contribué à la forte demande de 2025 grâce au succès de sa nouvelle console Switch 2 et à la hausse des ventes de cartes mémoire, envisage également d'augmenter le prix de cette dernière en 2026, d'après des sources internes. Les représentants de Sony et de Nintendo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
posted the 02/16/2026 at 10:31 AM by jenicris
Je veux dire si la console reste en vie encore 3 ans minimum.
Mais ça veut dire quoi, que la ps6 devais sortir en 2026?
Je la vois bien finir vers les 120-130 millions
Aujourd'hui, la modélisation des objets et la résolution des textures sont déjà à un bon niveau (pour peu que les développeurs aient le temps de s'y consacrer). Il ne manque plus que des améliorations sur l'éclairage et la physique, mais ça n'est pas utile pour tout le monde et je suis sûr qu'avec un peu d'optimisation on peut encore faire des choses impressionnantes.
Les gros studios de Sony ont encore tout à prouver sur cette génération. On n'a vu que du cross-gen ou de légère améliorations.
La PS5 n'a encore rien montré de transcendant en cap technologique à part le SSD et les temps de chargement
Attention les joueurs vont se rendre compte qu'on les prends pour des cons !
Et vu la politique de Sony ces derniers temps ça pue la console sans lecteur disque (en option à 200€) vendue 700€
Avec un seul compte de joueur inclus sinon c'est X€ pour en ajouter
avec une politique agressive du demat voir même de service de jeux en streaming
Je pense que le grand gagnant de la guerre des consoles sera surtout celui qui capitalisera sur la fidélisation du joueur pas ceux qui vont juste tout faire pour l'oseille à notre détriment
J'attends la XBOX NEXT qui trainera pas comme ça
Les 3 sont ainsi. Comme toute entreprise en fait.
Avec ses 2To de SSD et l'arrivé du PSSR 2.0 je suis au ange
La gen actuelle est à peine à son plein potentiel, 5-6 ans après. La ps5 pro no comment c’est encore pire, tellement le hardware peut faire mieux
Ceux qui ne jurent que par la puissance et se contentent de baver devant du path tracing, ça m’intéresse pas, faut des jeux et cette gen n’a que récemment commencé les jeux vraiment nativement exclu current gen sans cross-gen.
djfab « console » mdr, ce sera un PC la xbox next, les gens pressés peuvent dès à présent construire leur propre xbox next gen
Et l'Unreal Engine 5 a encore besoin d'etre bien maitrisé.
Tant mieux que cette génération perdure un peu plus. J’ai effectivement cette impression que la PS5 n’a pas encore été pleinement exploitée. 2 ans de plus, ce n’est pas plus mal !
entre une ps5 et une ps6 ?
la crise des ram sera t elle regler d ici la ?
La PS6, avec la PS5 Pro, elle peut attendre 2030.
Perso depuis 2010 et ma console custom dans mon salon basé sur architecture PC, j'ai l'impression que ça fait depuis tout ce temps où je me construis ma "next gen" bien en avance
Et vu l'évolution du marché, qu'on pouvait déjà pressentir à l'époque, je suis pas prêt de changer ça
Perso je la vois titiller la PS5, avec une image plus stable et mieux définie par reconstruction via IA, même si elle travaillera sur des résolutions inférieures.
Un peu comme la Switch 2 par rapport aux PS4 Pro et Serie S.
perse9 oui il y a de rares exceptions. T'embête pas à les énumérer
Pour ce qui est de la RAM ils ont tous le même souci, les contrats ne les protégeront pas éternellement, surtout quand la console n'est pas rentrée en phase de production massive contrairement a des PS5 ou Switch 2.
Donc je pense que c'est un peu problématique pr les prochaines consoles de Sony a l'heure actuelle... :/
Comme la PS4 qu'on aurait pu garder jusqu'en 2022-2023 !
Cela va laisser quelques années en plus à Playstation pour faire progresser / optimiser son IA dédiée !
J'ai l'impression qu'il y a aucune attente pour la PS6 (ou prochaine Xbox). Ca sert à rien de se presser.
A moins bien sur qu'ils partent sur un "nouveau" concept (pour Sony) type PS6 hybrid (switch). Là tu proposes quelque chose de différent et tu peux générer de la hype.
Déjà la gen a mis énormément de temps a démarrer et donc certains voudraient en profiter davantage
Techniquement la PS5 tient largement la route encore.
Les jeux full PS5 sont les principaux jeux et il y a moins de cross gen depuis pas si longtemps
Et pour terminer je dirais que le cross gen va durer plus que jamais lors de la prochaine gen, pour un tas de raisons, et vu que les next gen vont coûter une paille...
ac shadow allez voir la diff mode qualité/mode perf
perso autant que la next gen arrive le plus vite possible pour que cette periode de crossgen soit le plus long possible , bon au moins le joueur ps5 a le choix de la PS5 pro pour y remedier , encore que la je prefere avoir une next gen
black myth wukong aussi tien le mode perf a sa sortie en 2024
, une blague
Les XSX et PS5 font largement l'affaire encore pour la plupart des joueurs.
romgamer6859 c'est mieux que la PS4 Pro en son temps, mais c'est vraiment pour les technophiles et pour pas mal de jeux il y a encore des compromis.
, tachete ton black myth wukong tes pas content de devoir retourner en 30 fps , pareil pour AC pareil pour d'autres + effet loterie
Sur PC on appelle ça le moyen age la 1080p
le 30fps c'est quelque chose qu'on veut plus voir c'est tout.
Le mode perf de rebirth est pas terrible, j'avais dû faire le jeu en 30fps et c'était pas évident.
Maintenant comme je disais si tu veux une nouvelle Xbox en 2027, fais toi plaisir!
Y a plein de modes Performance qui tiennent largement la route je trouve
jenicris dans ce cas qu'ils arrêtent de l'ouvrir sur les articles DF , on peut pas dire "tant mieux" et en meme temps chialer sur les articles DF , a moins bien sur d'etre sur PS5 pro
Une génération chez Sony 'est habituellement 7 ans, là avec le décalage de 2 ans on est dans la moyenne.
Je ne suis pas pressé, j'attends surtout les gros jeux des studios Sony qui eux tardent à sortir.
De plus vu les couts de développement aujourd'hui, une génération plus longue n'est pas du tout une mauvaise chose.
Rattraper la PS2, je pense que c'est illusoire, les ventes vont drastiquement chuter au fur et à mesure des années et Sony ne bradera pas la console pour la faire partir à tout prix.
Sony a vendu approximativement 12 millions de consoles en 2025, il y a 92 millions de consoles PS5 vendu, la PS2 est à 160 millions (!!!) d'exemplaires fabriqués, donc il manque 68 millions d'unités, a 12 millions contant par an, ça fait 5.6 années, donc 2031 en gros. Si les ventes ne chutent pas, sachant que plus le temps va passer, plus les ventes vont chuter.
Je trouve les jeux bien assez beaux de nos jours, et ça me suffit, honnêtement.
Je ne suis pas spécialement accroc aux graphismes de ouf, et je trouve qu'on a quand même de belles chose de nos jours.
Concernant les gros titres Sony, j'attends surtout les ND, Santa Monica studios, car j'aime bien les jeux d'action aventure à la 3eme personne, un peu linéaire.
Et dans ce style, ou la linéarité permet de parfaitement gérer le rythme, Sony sont imbattables
2028 ok mais 2029 non.
absolument rien ne presse, ya assez de puissance avec la ps5 pour avoir des jeux abouti techniquement, donc c'est juste le coté creatif qu'il faut faire jouer.
ya aucun besoin de boost technologique, surtout qu'on a meme pas atteint le pic de cette gen
La PS6 va etre une vraie next gen grace à ca, ca va etre fou !
Ceux qui exploite la console actuellement je trouve que c’est vraiment l’Asie, la Chine principalement et éventuellement la Corée du sud.
Quand on voit assassin creed , star wars,code vein 2 et bien d’autre on se dit qu’il y a des progrès à faire, alors que la console permettrait de faire bien plus…
Entre l'hybride et la console PC je doute qu'une formule archaïque fasse le job surtout à des prix annoncés exorbitants
Le concept de cycle de vie d 7 ans n'a plus lieu d'être vu ces upgrades mis gen comme version pro, version annexe, Handheld remote de près, ou de loin, avec disque sans disque etc
Quand tu vois la qualité des jeux actuels quand c'est bien fichu...que veux tu de plus ?!
Quand je pense encore aux pixels des Ataris 2600....nondiDju on viens de loin
j'avoue que parfois je trouve ça pas mal d'avoir une 5070 et d'avoir tout à fond en QHD mais le pc c'est surtout le prix des jeux, là t'as styx qui sort, il est à 50 sur console et à 27 sur pc...bon c'est vrai que si tu veux faire les jeux qui t'intéressent un peu moins ou moins chers tu prends un abo.
Ou plutôt novembre 2029
