Sony Group Corp. envisage désormais de repousser la sortie de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029, selon des personnes familières avec les pensées de l'entreprise. Un tel report compromettrait sérieusement sa stratégie, soigneusement élaborée pour maintenir l'engagement des utilisateurs entre les générations de consoles. Nintendo Co., son principal concurrent, qui a contribué à la forte demande de 2025 grâce au succès de sa nouvelle console Switch 2 et à la hausse des ventes de cartes mémoire, envisage également d'augmenter le prix de cette dernière en 2026, d'après des sources internes. Les représentants de Sony et de Nintendo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

