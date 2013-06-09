SONY Waypoint
Sony Interactive Entertainment
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/16/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2153
visites since opening : 7812032
subscribers : 222
bloggers : 4
Bloomberg : "Sony envisage de repousser le lancement de la PS6 à 2028, voir 2029"
Playstation 5


Selon Bloomberg :

Sony Group Corp. envisage désormais de repousser la sortie de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029, selon des personnes familières avec les pensées de l'entreprise. Un tel report compromettrait sérieusement sa stratégie, soigneusement élaborée pour maintenir l'engagement des utilisateurs entre les générations de consoles. Nintendo Co., son principal concurrent, qui a contribué à la forte demande de 2025 grâce au succès de sa nouvelle console Switch 2 et à la hausse des ventes de cartes mémoire, envisage également d'augmenter le prix de cette dernière en 2026, d'après des sources internes. Les représentants de Sony et de Nintendo n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-15/rampant-ai-demand-for-memory-is-fueling-a-growing-chip-crisis?srnd=undefined
    tags : sony ps6
    posted the 02/16/2026 at 10:31 AM by jenicris
    comments (88)
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 10:37 AM
    Je crois qu'on le savait déjà il me semble
    jenicris posted the 02/16/2026 at 10:38 AM
    ouroboros4 y avait des rumeurs de Tom Henderson et du japon mais c'est la première fois que Bloomberg le confirme également. Eux sont la référence a ce niveau.
    iglou2310 posted the 02/16/2026 at 10:43 AM
    Ils peuvent repousser en 2030 même, l'impression que la gen n'a tjs pas réellement commencé.
    kameofever posted the 02/16/2026 at 10:44 AM
    A ce rythme et cette longévité, est-ce qu'elle ne deviendra pas la console ayant rapporté le plus de bénéfice de toute l'histoire des jeuxvideo ?
    Je veux dire si la console reste en vie encore 3 ans minimum.
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 10:46 AM
    À coup sûr elle dépassera la PS4
    liberty posted the 02/16/2026 at 10:47 AM
    Tant mieux. On s'en fout des consoles. La PS5 est assez puissante. On veut des jeux. Tout est très beau déjà. On veut des nouveaux JRPG, des nouveaux jeux d'aventure, des nouveaux Indés ... Et les jeux à services on en à ras le cul
    cyr posted the 02/16/2026 at 10:49 AM
    kameofever la ps2 est restée 12 ans....

    Mais ça veut dire quoi, que la ps6 devais sortir en 2026?
    brook1 posted the 02/16/2026 at 10:49 AM
    ouroboros4 Je reste persuadé qu'avec la sortie de GTA 6, elle sera pas loin de la PS2.
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 10:52 AM
    brook1 j'en doute un peu mais sait-on jamais.
    Je la vois bien finir vers les 120-130 millions
    jenicris posted the 02/16/2026 at 10:53 AM
    ouroboros4 brook1 avec GTA, et un probable report de la PS6, elle devrait dépassé la PS4. La PS2 ça va être chaud
    leonr4 posted the 02/16/2026 at 10:56 AM
    La PS5 a encore ses chances pour dépasser la PS4 à termes mais se rapprocher de la PS2 c'est pas du tout faisable en l'état sauf si SONY décide de la produire encore jusqu'à 2033 et baisser son prix de façon permanente à 300 voir 250 balles mais même là c'est pas gagné, je pense qu'on ne reverra plus jamais une console de salon faire ces chiffres là.
    brook1 posted the 02/16/2026 at 10:57 AM
    ouroboros4 jenicris Avec une baisse de prix, il y a moyen qu'elle s'en approche. Elle est à 92,2 millions actuellement il me semble
    jenicris posted the 02/16/2026 at 11:01 AM
    brook1 à voir alors. Même si c'est déjà bien qu'ils aient confirmé qu'il n'y aurait pas de hausse de prix cette année, histoire qu'elle continue sur son rythme.
    churos45 posted the 02/16/2026 at 11:01 AM
    À moins d'apporter de vraies évolutions comme des coeurs dédiées à l'IA ou à la physique, le seul intérêt d'une nouvelle console serait de permettre aux devs de bourrer de nouvelles techs en espérant que ça tienne.

    Aujourd'hui, la modélisation des objets et la résolution des textures sont déjà à un bon niveau (pour peu que les développeurs aient le temps de s'y consacrer). Il ne manque plus que des améliorations sur l'éclairage et la physique, mais ça n'est pas utile pour tout le monde et je suis sûr qu'avec un peu d'optimisation on peut encore faire des choses impressionnantes.

    Les gros studios de Sony ont encore tout à prouver sur cette génération. On n'a vu que du cross-gen ou de légère améliorations.
    newtechnix posted the 02/16/2026 at 11:12 AM
    Il est possible que ce soit une stratégie penser avec la Playstation Portable afin de permettre à celle-ci de s'imposer, gérer 2 machines c'est très délicat.
    neetsen posted the 02/16/2026 at 11:14 AM
    On s'en fout !

    La PS5 n'a encore rien montré de transcendant en cap technologique à part le SSD et les temps de chargement

    Attention les joueurs vont se rendre compte qu'on les prends pour des cons !

    Et vu la politique de Sony ces derniers temps ça pue la console sans lecteur disque (en option à 200€) vendue 700€
    Avec un seul compte de joueur inclus sinon c'est X€ pour en ajouter
    avec une politique agressive du demat voir même de service de jeux en streaming

    Je pense que le grand gagnant de la guerre des consoles sera surtout celui qui capitalisera sur la fidélisation du joueur pas ceux qui vont juste tout faire pour l'oseille à notre détriment
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 11:15 AM
    Sony c'est plus ce que c'etait ... T'imagines 9 ans sur une gen ...
    J'attends la XBOX NEXT qui trainera pas comme ça
    jenicris posted the 02/16/2026 at 11:25 AM
    neetsen Je pense que le grand gagnant de la guerre des consoles sera surtout celui qui capitalisera sur la fidélisation du joueur pas ceux qui vont juste tout faire pour l'oseille à notre détriment

    Les 3 sont ainsi. Comme toute entreprise en fait.
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 11:34 AM
    Perso je suis content de ma PS5 Pro.
    Avec ses 2To de SSD et l'arrivé du PSSR 2.0 je suis au ange
    taiko posted the 02/16/2026 at 11:35 AM
    C'est pas la date de fin de gen que je veux connaître, c'est la date de début. Ça commence à être long d'attendre.
    djfab posted the 02/16/2026 at 11:35 AM
    Rogeraf : lol, tu dois bien être le seul à vouloir une console qui ne dure que quelques années !
    jenicris posted the 02/16/2026 at 11:36 AM
    djfab et a 1200 balles
    narustorm posted the 02/16/2026 at 11:37 AM
    Ba a deux constructeurs maintenant oui tu peux te permettre de faire traîner la gen sans compter que tout le debut de la gen ils réussise a vendre des consoles part camion sans grosse exclus
    djfab posted the 02/16/2026 at 11:38 AM
    taiko : "Ça commence à être long d'attendre." ?? En quoi c'est long, tout le monde dit que la gen a du mal à démarrer, donc profitons des jeux et de la PS5 bien exploitée avant de vouloir une nouvelle console !
    zboubi480 posted the 02/16/2026 at 11:39 AM
    Bon bah je vais aller changer le métal liquide sous peu....
    wickette posted the 02/16/2026 at 11:40 AM

    La gen actuelle est à peine à son plein potentiel, 5-6 ans après. La ps5 pro no comment c’est encore pire, tellement le hardware peut faire mieux

    Ceux qui ne jurent que par la puissance et se contentent de baver devant du path tracing, ça m’intéresse pas, faut des jeux et cette gen n’a que récemment commencé les jeux vraiment nativement exclu current gen sans cross-gen.

    djfab «  console » mdr, ce sera un PC la xbox next, les gens pressés peuvent dès à présent construire leur propre xbox next gen
    djfab posted the 02/16/2026 at 11:41 AM
    narustorm : " tout le debut de la gen ils réussise a vendre des consoles part camion sans grosse exclus" -> c'est parce que les gens savent qu'il y aura du lourd, savent qu'il y aura (tôt ou tard) le nouveau Naughty Dogs, le nouveau Santa Monica, Spider-man, Wolverine, tous les jeux tiers ainsi que des exclus tiers, etc... Bref, rien d'étonnant pour les grosses ventes les premières années !
    mibugishiden posted the 02/16/2026 at 11:45 AM
    Ce serait une bonne nouvelle, 2029 ce serait juste, cette gen des fois on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment commencée, on est plein à avoir ce sentiment.

    Et l'Unreal Engine 5 a encore besoin d'etre bien maitrisé.
    rocan posted the 02/16/2026 at 11:47 AM
    Cela concerne aussi la future playstation portable ?
    marcus62 posted the 02/16/2026 at 12:00 PM
    Avec la PS5 Pro sortie récemment, et la situation actuelle (le prix des composants) je ne suis pas surpris.

    Tant mieux que cette génération perdure un peu plus. J’ai effectivement cette impression que la PS5 n’a pas encore été pleinement exploitée. 2 ans de plus, ce n’est pas plus mal !
    kikoo31 posted the 02/16/2026 at 12:11 PM
    verra t on la diffé ?
    entre une ps5 et une ps6 ?
    la crise des ram sera t elle regler d ici la ?
    51love posted the 02/16/2026 at 12:12 PM
    Les seules consoles où je voudrais une durée de vie plus courte ce sont les basses consommations comme la Switch. Pour pas être trop largué par la technologie, une Switch 3 ou un modèle midgen dans les 4 ou 5 ans maxi ça serait cool

    La PS6, avec la PS5 Pro, elle peut attendre 2030.
    51love posted the 02/16/2026 at 12:16 PM
    wickette
    « console » mdr, ce sera un PC la xbox next, les gens pressés peuvent dès à présent construire leur propre xbox next gen


    Perso depuis 2010 et ma console custom dans mon salon basé sur architecture PC, j'ai l'impression que ça fait depuis tout ce temps où je me construis ma "next gen" bien en avance

    Et vu l'évolution du marché, qu'on pouvait déjà pressentir à l'époque, je suis pas prêt de changer ça
    fan2jeux posted the 02/16/2026 at 12:18 PM
    Ca m arrange, tres bien
    brook1 posted the 02/16/2026 at 12:18 PM
    rocan Ce qu'on sait d’après les rumeurs elle sortirait avant et serait d’une puissance équivalente à la Xbox Rog Ally.
    walterwhite posted the 02/16/2026 at 12:37 PM
    Tant mieux
    rocan posted the 02/16/2026 at 12:51 PM
    brook1 Donc sa cible serait de faire tourner des jeux PS5 en low je suppose ? Ou jeux exclusifs ?
    perse9 posted the 02/16/2026 at 01:19 PM
    taiko alan wake 2 n'aurait certaiement pas pu sortir sur les anciennes consoles.
    neetsen posted the 02/16/2026 at 01:21 PM
    jenicris c4est bien là le drame ; on "smartphonise" nos console avec de nouveau modèle plus fréquente avec peu d'évolution
    51love posted the 02/16/2026 at 01:21 PM
    brook1 rocan la PlayStation portable sera certainement bien plus puissante que la Xbox Ally X. Ajoutons qu'en plus de la performance brute, elle sera certainement compatible FSR 4, elle aura aussi un gros avantage sur l'aspect IA.

    Perso je la vois titiller la PS5, avec une image plus stable et mieux définie par reconstruction via IA, même si elle travaillera sur des résolutions inférieures.

    Un peu comme la Switch 2 par rapport aux PS4 Pro et Serie S.
    perse9 posted the 02/16/2026 at 01:23 PM
    taiko alan wake 2 n'aurait certaiement pas pu sortir sur les anciennes consoles.
    rocan posted the 02/16/2026 at 01:28 PM
    51love Je vois. Prévue pour 2026 ? Pas impactée par la RAM selon les rumeurs ?
    brook1 posted the 02/16/2026 at 01:29 PM
    rocan On serait légèrement en dessous d'un jeu PS5. Ils ont commencé à patcher quelques jeux first party avec un mode "basse consommation" qui serait pour cette portable, d'après Digital Foundry.
    rocan posted the 02/16/2026 at 01:34 PM
    brook1 Ok merci. Mais, ils prévoient une portable type Switch utilisable sur TV ou type Vita ?
    taiko posted the 02/16/2026 at 01:35 PM
    djfab oui c'est ce que je dis
    perse9 oui il y a de rares exceptions. T'embête pas à les énumérer
    51love posted the 02/16/2026 at 01:38 PM
    rocan je sais pas mais a mon avis plutôt 2027/2028 la portable et 2029/2030 la PS6.

    Pour ce qui est de la RAM ils ont tous le même souci, les contrats ne les protégeront pas éternellement, surtout quand la console n'est pas rentrée en phase de production massive contrairement a des PS5 ou Switch 2.

    Donc je pense que c'est un peu problématique pr les prochaines consoles de Sony a l'heure actuelle... :/
    brook1 posted the 02/16/2026 at 01:38 PM
    rocan Oui elle aurait un dock comme la switch apparemment
    leonsilverburg posted the 02/16/2026 at 01:39 PM
    Tant mieux, la PS5 fait LARGEMENT le taff pour encore de nombreuses années !
    Comme la PS4 qu'on aurait pu garder jusqu'en 2022-2023 !

    Cela va laisser quelques années en plus à Playstation pour faire progresser / optimiser son IA dédiée !
    xynot posted the 02/16/2026 at 01:57 PM
    Très bonne nouvelle, si ça peut nous éviter de devoir mettre 800 balles
    pharrell posted the 02/16/2026 at 02:05 PM
    Déjà pas persuadé que la PS5 soit exploitée au max de ses capacités. Sans parlé de la PS5 pro...

    J'ai l'impression qu'il y a aucune attente pour la PS6 (ou prochaine Xbox). Ca sert à rien de se presser.

    A moins bien sur qu'ils partent sur un "nouveau" concept (pour Sony) type PS6 hybrid (switch). Là tu proposes quelque chose de différent et tu peux générer de la hype.
    rocan posted the 02/16/2026 at 02:06 PM
    brook1 Curieux ! Je pensais que Sony allait justement différencier TV et portable pour éviter de concurrence la PS6.
    jenicris posted the 02/16/2026 at 02:10 PM
    pharrell en effet il n'y a quasi aucune attente pour la PS6 pour plusieurs raisons.
    Déjà la gen a mis énormément de temps a démarrer et donc certains voudraient en profiter davantage
    Techniquement la PS5 tient largement la route encore.
    Les jeux full PS5 sont les principaux jeux et il y a moins de cross gen depuis pas si longtemps
    Et pour terminer je dirais que le cross gen va durer plus que jamais lors de la prochaine gen, pour un tas de raisons, et vu que les next gen vont coûter une paille...
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:11 PM
    on va faire comme si les modes perf étaient satisfaisant avec du 720p60fps parfois moins meme
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:16 PM
    rt sublow , des modes perf pourri MAIS nos machine ne sont pas exploité a moins que vous ne jouiez qu'a des exclu ou que vous vous accomodez des modes 30 fps c'est juste pas possible de lacher ca

    ac shadow allez voir la diff mode qualité/mode perf
    azerty posted the 02/16/2026 at 02:19 PM
    Tu m'étonnes avec "zéro" jeux first parties sur cette gen...
    jenicris posted the 02/16/2026 at 02:22 PM
    skuldleif si tu veux t'acheter la prochaine Xbox day one, c'est ton choix.
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:22 PM
    au moins sur cette gen les modes perf se sont généralisé c'est deja ca maintenant sur next gen , il en faut de meilleur

    perso autant que la next gen arrive le plus vite possible pour que cette periode de crossgen soit le plus long possible , bon au moins le joueur ps5 a le choix de la PS5 pro pour y remedier , encore que la je prefere avoir une next gen
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:27 PM
    jenicris je suis juste realiste l'effort ne viendra pas des devs , tw4 par exemple ils promettent le 60 fps , alors ca va etre tres bien sur PS5 pro et next gen mais alors sur PS5 de base je m'attend a une bonne resolution de merde pour atteindre cette target , avec toujours ce choix chiant entre le mode perf visuellement "pourri" (flou/artefact/baisse des settings visible) et le mode quali visuelement tres bon
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:28 PM
    et c'est ca sera la loterie a chaque sortie de jeu

    black myth wukong aussi tien le mode perf a sa sortie en 2024
    , une blague
    romgamer6859 posted the 02/16/2026 at 02:32 PM
    skuldleif jenicris est ce qu'on voit vraiment la diff entre la version ps5 et ps5 pro? Ou alors on la voit mais surtout si on a une tv 120HZ et le VRR?
    zephon posted the 02/16/2026 at 02:37 PM
    à la vitesse de développement vaut mieux repousser à 2031/2032 et s'occuper de la gen actuelle
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:37 PM
    romgamer6859 j'en sais rien je m'en tape de cette console , je l'inclu juste pour faire comprendre que quelqu'un qui veut une next gen coté xbox a à minima les meme attentes qu'une personne qui voit de l'interet dans une ps5 pro
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 02:41 PM
    djfab Je garde 7 ans en moyenne la console. 7 ans après elles sont dépassées techniquement ce qui est normal en 7 ans d'evolution technologique ... La prochaine Gen sera surtout un combo 4K + 60 voir 120 FPS
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:43 PM
    rogeraf d'autant que la console quand tu passe a la suivant tu la revend , c'est pas elle disparait dans le néant lol , donc 7 ans + t'en tire un peu de tunes pour la next gen
    jenicris posted the 02/16/2026 at 02:44 PM
    skuldleif une question d'optimisation encore une fois. On le voit selon les jeux/studios.
    Les XSX et PS5 font largement l'affaire encore pour la plupart des joueurs.

    romgamer6859 c'est mieux que la PS4 Pro en son temps, mais c'est vraiment pour les technophiles et pour pas mal de jeux il y a encore des compromis.
    djfab posted the 02/16/2026 at 02:44 PM
    rogeraf : sauf que les évolutions techniques sont de plus en plus lentes, on voit de moins en moins de différences entre les gen, donc il est préférable de ne pas sortir trop vite les nouvelles gen désormais.
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:47 PM
    jenicris on est pas la plupart suffit de voir les articles sur la reso/DF , + la plupart ne compte pas ya que moi qui compte pour moi logique

    , tachete ton black myth wukong tes pas content de devoir retourner en 30 fps , pareil pour AC pareil pour d'autres + effet loterie
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 02:48 PM
    djfab oui, certains se satisfon d'une serie X ...
    Sur PC on appelle ça le moyen age la 1080p
    cidkageno posted the 02/16/2026 at 02:49 PM
    Tant mieux la ps5 va encore tres tres bien. Pas besoin de nouvelle console pour l'instant.
    romgamer6859 posted the 02/16/2026 at 02:50 PM
    jenicris
    le 30fps c'est quelque chose qu'on veut plus voir c'est tout.
    Le mode perf de rebirth est pas terrible, j'avais dû faire le jeu en 30fps et c'était pas évident.
    jenicris posted the 02/16/2026 at 02:50 PM
    skuldleif bin oui logique et tant mieux pour toi, mais bon suffit de regarder un peu partout, ceux qui veulent que la gen actuelle dure et ceux qui veulent une next gen, le ratio est facile à voir.
    Maintenant comme je disais si tu veux une nouvelle Xbox en 2027, fais toi plaisir!
    jenicris posted the 02/16/2026 at 02:52 PM
    romgamer6859 celui de Rebirth est en effet pas top, mais bon c'est pas le cas de tous les jeux
    Y a plein de modes Performance qui tiennent largement la route je trouve
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:55 PM
    rogeraf mdr si c'etait "que" 1080p ca m'irait , les concessions vont au dela

    jenicris dans ce cas qu'ils arrêtent de l'ouvrir sur les articles DF , on peut pas dire "tant mieux" et en meme temps chialer sur les articles DF , a moins bien sur d'etre sur PS5 pro
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 02:58 PM
    rogeraf le dernier en date high on life 2 , ta lancé le jeu , il arrive a etre moins beau que high on life 1 a cause de sa reso , et c'est pareil avec borderlands 4 c'est un truc de OUF
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 03:02 PM
    rogeraf j'en viens parfois a me demander hormis exception (studio first party , rockstar ..) si les consoles font reelement mieux qu'un PC équivalent (ou legerement plus puissant) , je commence a avoir des doutes quand tu vois les modes perf
    gasmok2 posted the 02/16/2026 at 03:08 PM
    Vu les 2 ans de Covid, 2029 me parait cohérent.
    Une génération chez Sony 'est habituellement 7 ans, là avec le décalage de 2 ans on est dans la moyenne.

    Je ne suis pas pressé, j'attends surtout les gros jeux des studios Sony qui eux tardent à sortir.

    De plus vu les couts de développement aujourd'hui, une génération plus longue n'est pas du tout une mauvaise chose.
    nyseko posted the 02/16/2026 at 03:17 PM
    Dépasser la PS4 si elle reste en vente jusqu'en 2029, ça devrait pouvoir se faire.

    Rattraper la PS2, je pense que c'est illusoire, les ventes vont drastiquement chuter au fur et à mesure des années et Sony ne bradera pas la console pour la faire partir à tout prix.

    Sony a vendu approximativement 12 millions de consoles en 2025, il y a 92 millions de consoles PS5 vendu, la PS2 est à 160 millions (!!!) d'exemplaires fabriqués, donc il manque 68 millions d'unités, a 12 millions contant par an, ça fait 5.6 années, donc 2031 en gros. Si les ventes ne chutent pas, sachant que plus le temps va passer, plus les ventes vont chuter.
    foxstep posted the 02/16/2026 at 03:30 PM
    Qu'ils retardent au max et focus les jeux, de toute façon perso je vois aucun interet d'acheter une nouvelle console 2030. Et s'ils veulent faire les golems à continuer les portages PC pour les rares exclus PS5 restantes plus de nouvelles consoles PlayStation je passerai sur PC, mais à voir tout dépendra de leurs actes.
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 03:31 PM
    djfab oui, certains se satisfon d'une serie S ... (pourquoi j'ai écrit X moi)
    Sur PC on appelle ça le moyen age la 1080p
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 03:36 PM
    gasmok2 Oui c'est sur que tous les jeux ne sont pas des bangers visuels, mais si tu prends les dernieres grosses ventes PC de fin d'année. BF6 sur console est equivalent PC d'un rendu moyen/haut en 1440p résolution. Arc Raiders se défend bien sur console mais pareil a des concessions par rapport aux versions PC puissants. Non je garde mes consoles maintenant, la serie X ira remplacer la one X dans la chambre. Si on m'en donne pas 70 euros pour la revendre, je la garde la vieille one X ...
    djfab posted the 02/16/2026 at 03:40 PM
    rogeraf : c'est sur qu'une series S c'est à la ramasse, on est d'accord. Mais actuellement, il existe une PS5 pro qui permet de faire tourner les jeux très très bien. Il n'y a donc pas urgence à sortir une PS6, on ne verra même pas la différence avec la PS5 pro si elle sort trop tôt.
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 03:52 PM
    djfab Ah oui c'est sur, pour 7 ans je parlais d'une gen pour les consoles standards. Une PS5 PRO est un monstre. Tu peux l'acheter aujourd'hui. PS6 vers 2029, fin du crossgen vers 2032. T'es tranquille pour bien 5 ans et plus si tu la prends en 2026 actuellement
    hyoga57 posted the 02/16/2026 at 04:22 PM
    Le record de la PS2 est en vue, surtout vu les grosses cartouches qu’elle a en stock.
    gasmok2 posted the 02/16/2026 at 04:26 PM
    rogeraf
    Je trouve les jeux bien assez beaux de nos jours, et ça me suffit, honnêtement.
    Je ne suis pas spécialement accroc aux graphismes de ouf, et je trouve qu'on a quand même de belles chose de nos jours.
    Concernant les gros titres Sony, j'attends surtout les ND, Santa Monica studios, car j'aime bien les jeux d'action aventure à la 3eme personne, un peu linéaire.
    Et dans ce style, ou la linéarité permet de parfaitement gérer le rythme, Sony sont imbattables
    rider288 posted the 02/16/2026 at 04:34 PM
    J'y crois pas du tout. Sony va pas laisser 2-3 ans à Microsoft
    skuldleif posted the 02/16/2026 at 04:46 PM
    rider288 MS n'est pas une menace pour sony
    jenicris posted the 02/16/2026 at 04:49 PM
    rider288 ils sont plus rivaux sur le hardware
    tynokarts posted the 02/16/2026 at 06:33 PM
    Dans l’univers console de jeux, il faut pas trop traîner surtout avec l’électronique qui évolue dans le temps.
    2028 ok mais 2029 non.
