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Sony veut encore croire au jeu service, malgré un bilan compliqué
Actualité PlayStation


Sony n’a visiblement pas abandonné son ambition dans le jeu service. Dans une interview accordée à Famitsu, Hideaki Nishino, président de Sony Interactive Entertainment, explique que PlayStation veut continuer à investir ce secteur, avec l’objectif de toucher un public mondial et de “revitaliser le marché” grâce à des productions first party et third party.

Sur le principe, difficile de ne pas comprendre l’intérêt. Un jeu service qui fonctionne peut rapporter pendant des années, fédérer une communauté durable et offrir une récurrence que le jeu solo traditionnel ne permet pas toujours. Le problème, c’est qu’entre vouloir son Fortnite maison et réussir à l’imposer, il y a un gouffre. Et Sony l’a découvert de manière assez concrète.

Certes, Helldivers 2 a prouvé que PlayStation pouvait réussir sur ce terrain. Mais derrière ce succès, le bilan est nettement moins flatteur. Concord s’est imposé comme l’un des accidents industriels les plus spectaculaires de ces dernières années, au point d’entraîner la fermeture de Firewalk Studios. Quant à Bungie, racheté notamment pour son expertise dans le jeu service, le studio traverse une période compliquée, entre difficultés autour de Destiny 2, restructurations et interrogations autour de Marathon, et une vague de licenciements qui a commencé ces dernières heures.

Et le problème ne s’arrête pas là. D’autres projets live service au sein des PlayStation Studios ont également été abandonnés en cours de route, à commencer par The Last of Us Online, le fameux projet multijoueur de Naughty Dog longtemps associé à Factions. On peut aussi citer le projet multijoueur Spider-Man chez Insomniac, aperçu via les fuites internes du studio, qui illustre lui aussi cette période où Sony semblait vouloir greffer du jeu service un peu partout dans son écosystème.

C’est là que le discours de Sony devient difficile à défendre. Bungie devait être le professeur particulier de PlayStation sur le live service. Pour l’instant, on a surtout l’impression que l’élève et le professeur cherchent encore la salle de classe.

Nishino rappelle aussi que les jeux solo resteront importants pour PlayStation, tandis que les jeux service viseront naturellement la PS5 et le PC. C’est logique parce que un jeu service a besoin du plus grand bassin de joueurs possible. Mais cela montre aussi que ce modèle demande une culture très différente de celle qui a fait la réputation de PlayStation entre contenu régulier, rétention, monétisation, équilibrage permanent et gestion communautaire sur la durée.

Sony a les moyens de réussir, et il serait naïf de penser que le groupe va abandonner un marché aussi lucratif. Mais à ce stade, il est difficile de présenter cette stratégie comme gagnante. Entre les annulations, les fermetures, les turbulences chez Bungie et les paris encore incertains, le jeu service ressemble davantage à un chantier coûteux qu’à une nouvelle poule aux œufs d’or.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/playstation-wants-to-revitalize-the-market-with-new-live-service-games/
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    spartan1985
    posted the 06/26/2026 at 05:31 PM by liquidus
    comments (18)
    altendorf posted the 06/26/2026 at 05:32 PM
    Nishino..... Pas toi....
    djfab posted the 06/26/2026 at 05:34 PM
    Peut-être qu'une fois qu'Horizon Gathering et FairGames auront bidé...
    spartan1985 posted the 06/26/2026 at 05:39 PM
    Helldivers 2, pour moi le meilleur jeu coop de ces dernières années. Tout le reste est a chier, et ce n'est pas Horizon qui va changer la donne. Il y a un certain MAG qui dort dans les tiroirs de PS depuis plusieurs années...il serait peut être temps de le sortir, ou alors du jeu à service dans l'univers Résistance ou Killzone.
    newtechnix posted the 06/26/2026 at 05:43 PM
    Quand tu penses qu'ils ont retenu la leçon
    vers0 posted the 06/26/2026 at 05:47 PM
    Ils avaient un super concept avec l'autre of us online .
    khazawi posted the 06/26/2026 at 05:47 PM
    Ah, Jimmy est de retour ?
    aozora78 posted the 06/26/2026 at 05:53 PM
    A quand l'emote middle finger sur le site ?
    jenicris posted the 06/26/2026 at 05:53 PM
    En même temps quand t'as la pression des actionnaires et ça surprend qui ?
    S'ils arrêtaient les GaaS, ils les auraient tous annulé. Là c'est pas le cas

    Maintenant tant que c'est pas 12 GaaS a la fois je m'en fou
    marcus62 posted the 06/26/2026 at 05:58 PM


    Ça promet pour la PS6 si PlayStation repart dans ce sens qui a été un échec sur PS5
    zboubi480 posted the 06/26/2026 at 06:03 PM
    ootaniisensei posted the 06/26/2026 at 06:08 PM
    Des mongoles de compétition sur cette gen
    brook1 posted the 06/26/2026 at 06:13 PM
    Marvel Tōkon devrait être leur prochain succès aux côtés de Helldriver 2, je pense pas qu'il va bider.
    liquidus posted the 06/26/2026 at 06:16 PM
    brook1 Sauf que Marvel Tōkon n’est pas vraiment comparable. C’est un jeu de combat, pas un jeu service au sens où Sony l’entend avec Concord, Destiny, Marathon ou Helldivers 2.
    kirk posted the 06/26/2026 at 06:19 PM
    Ils sont hors-sol.
    brook1 posted the 06/26/2026 at 06:19 PM
    liquidus Pourtant dans l'interview, il en parle comme un jeu service.
    gamerdome posted the 06/26/2026 at 06:21 PM
    Avec ma chance alors que j'attends Horizon 3, le seul projet sur les 12 qu'ils ont gardé c'est ce foutu multi Horizon.
    jenicris posted the 06/26/2026 at 06:21 PM
    brook1 en effet il en parle ainsi.

    liquidus : Nishino dit en réponse a la question sur les GaaS de Famitsu :

    Par ailleurs, nous prévoyons cette année de lancer notre propre jeu service, MARVEL Tōkon: Fighting Souls, et nous espérons que tout le monde l'appréciera. Nous serions ravis qu'il rencontre un grand succès.


    https://www.famitsu.com/article/202606/77607

    Une trad a été fait en anglais.

    https://neogaf.com/threads/famitsu-hideaki-nishino-of-sie-we-believe-that-investing-in-revitalizing-the-japanese-market-is-extremely-important-for-the-ps5.1698444/#post-271719599o
    grospich posted the 06/26/2026 at 06:23 PM
    Nintendo ne fait pas de jeux services et se porte très bien sans. Je comprends pas leur obsession pour le jeu service...
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