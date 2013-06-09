Interview
Extraits de l'interview de Naoki Hamaguchi dans Famitsu sur le développement multiplateforme de la série FF7 Remake !
À propos du nouveau développement multiplateforme :
• Le processus de développement de la Partie 3 a considérablement changé par rapport aux jeux précédents
• Remake et Rebirth avaient été conçus pour une seule plateforme avant d'être portés
• La Partie 3 est conçue dès le départ en tenant compte de plusieurs plateformes
• On s'éloigne ainsi d'une situation où l'équipe de portage devait travailler d'arrache-pied une fois le jeu déjà terminé.
• Ils sont conscients des inquiétudes selon lesquelles le développement multiplateforme pourrait réduire l'attention portée à un hardware spécifique lors de la conception du jeu.
• Il explique qu'ils ont pris ce point en compte dès le début et qu'ils ont acquis de l'expérience grâce au portage de Remake et Rebirth, ils ne s'en inquiètent donc pas.
• Il souhaite que les joueurs bénéficient de la même expérience de jeu, quel que soit le hardware sur lequel ils jouent.
À propos de la sortie multiplateforme:
• Ils sont conscients que « les joueurs veulent pouvoir jouer tous en même temps ».
• Ils réfléchissent sérieusement à la manière de sortir le jeu sur plusieurs plateformes d'une façon qui soit optimale tant pour les fans que sur le plan commercial.
• Ils affirment que les fans souhaitent « jouer tous en même temps » et qu'ils présenteront donc leur décision finale d'une manière qui réponde à ces attentes.
Naoki Hamaguchi affirme qu'ils ne laisseront pas FF7 Remake Partie 3 s'arrêter à mi-chemin et qu'ils sont déterminés à le mener à bien jusqu'au bout !
« Nous ne laisserons en aucun cas le troisième volet à moitié terminé. Je suis déterminé à le mener à un stade où je pourrai dire fièrement : “J’ai mené la série FF7 Remake à son terme.” C’est avec cette détermination que nous travaillons actuellement. Restez à l’écoute !! »
posted the 06/04/2026 at 11:28 AM by jenicris
Et on croirait aussi presque que rebirth est pas sortie dans un état technique explosax en 60fps avec une résolution de chiottes
Presque
Hmm... j’en doute fortement
A moins que le jeu ne sorte pas avant 1 an / 2 ans
marchand2sable Peut être aussi un gros reveal du côté de PlayStation ? C’est possible ?
C’est possible oui, mais je pense que le prochain gros show Sony aura lieu vers la période août-septembre (période Gamescom/TGS). Je trouve que ça fait un peu long pour un reveal de FF VII, surtout que les infos commencent à s’accumuler depuis quelque temps.
Je suis sûr que Geoff Keighley a récupéré du lourd pour son show. Code Veronica chauffe pas mal car Geoff été aperçu dans les locaux de Capcom pour participer à une loterie. Je suis persuadé que cette histoire cache un deal marketing pour son show.
A voir demain, mais j'ai une grosse hype perso.
Mais force et de constater que les éditeurs ne croient pas au jrpg aujourd’hui (nier automata est l'un des deux plus gros succès de square depuis sa sortie mais il contenait un tout petit budget).
A voir avec l'effet clair obscure si ça va changer..
Je t'invite à jouer à Yakuza 7 & 8 que je trouve être de bien meilleurs JRPG que FF7 Remake/Rebirth de mon avis