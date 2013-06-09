SONY Waypoint
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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
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FFVII Remake Part 3 : à propos du développement multiplateforme et mener à bien le développement du jeu jusqu'au bout
Interview



Extraits de l'interview de Naoki Hamaguchi dans Famitsu sur le développement multiplateforme de la série FF7 Remake !

À propos du nouveau développement multiplateforme :

• Le processus de développement de la Partie 3 a considérablement changé par rapport aux jeux précédents

• Remake et Rebirth avaient été conçus pour une seule plateforme avant d'être portés

• La Partie 3 est conçue dès le départ en tenant compte de plusieurs plateformes

• On s'éloigne ainsi d'une situation où l'équipe de portage devait travailler d'arrache-pied une fois le jeu déjà terminé.

• Ils sont conscients des inquiétudes selon lesquelles le développement multiplateforme pourrait réduire l'attention portée à un hardware spécifique lors de la conception du jeu.

• Il explique qu'ils ont pris ce point en compte dès le début et qu'ils ont acquis de l'expérience grâce au portage de Remake et Rebirth, ils ne s'en inquiètent donc pas.

• Il souhaite que les joueurs bénéficient de la même expérience de jeu, quel que soit le hardware sur lequel ils jouent.


À propos de la sortie multiplateforme:

• Ils sont conscients que « les joueurs veulent pouvoir jouer tous en même temps ».

• Ils réfléchissent sérieusement à la manière de sortir le jeu sur plusieurs plateformes d'une façon qui soit optimale tant pour les fans que sur le plan commercial.

• Ils affirment que les fans souhaitent « jouer tous en même temps » et qu'ils présenteront donc leur décision finale d'une manière qui réponde à ces attentes.


Naoki Hamaguchi affirme qu'ils ne laisseront pas FF7 Remake Partie 3 s'arrêter à mi-chemin et qu'ils sont déterminés à le mener à bien jusqu'au bout !

« Nous ne laisserons en aucun cas le troisième volet à moitié terminé. Je suis déterminé à le mener à un stade où je pourrai dire fièrement : “J’ai mené la série FF7 Remake à son terme.” C’est avec cette détermination que nous travaillons actuellement. Restez à l’écoute !! »
Famitsu - https://www.famitsu.com/article/202606/76406
    tags : square enix ps5 final fantasy vii rebirth
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    junaldinho, hypermario
    posted the 06/04/2026 at 11:28 AM by jenicris
    comments (20)
    ratchet posted the 06/04/2026 at 11:32 AM
    Vivement
    fan2jeux posted the 06/04/2026 at 11:34 AM
    Le dernier point est rassurant, j espere qu ils feront tout pour le mettre en oeuvre
    tripy73 posted the 06/04/2026 at 11:35 AM
    Il me semble que la 2ème partie de l'article est en partie un doublon de la 1ère.
    jenicris posted the 06/04/2026 at 11:39 AM
    tripy73 oui j'ai corrigé. Erreur depuis l'app note
    brook1 posted the 06/04/2026 at 11:41 AM
    Le point 5 est rassurant, espérons que ce ne sont pas des paroles en l’air.
    skuldleif posted the 06/04/2026 at 11:42 AM
    On croirait presque que c'est une prouesse de faire du multiplateforme alors que c'est la norme

    Et on croirait aussi presque que rebirth est pas sortie dans un état technique explosax en 60fps avec une résolution de chiottes

    Presque
    icebergbrulant posted the 06/04/2026 at 11:46 AM
    La version Switch 2 va sortir en même temps que la version PS5 sérieusement ?!

    Hmm... j’en doute fortement
    A moins que le jeu ne sorte pas avant 1 an / 2 ans
    marchand2sable posted the 06/04/2026 at 11:51 AM
    Geoff keighley qui a pécho les reveal de FF VII et Code Veronica Remake. Ça va tabasser demain.
    simbaverin posted the 06/04/2026 at 12:00 PM
    Je m’attend à des ventes énorme. Le triple des ventes sur PlayStation.

    marchand2sable Peut être aussi un gros reveal du côté de PlayStation ? C’est possible ?
    deathegg posted the 06/04/2026 at 12:00 PM
    skuldleif Vu qu'il a la Series S et Switch 2 dans l'équation, ouais ca va être un exploit... va falloir adapter le jeu pour que ca tourne sur ces deux boulets correctement.
    marchand2sable posted the 06/04/2026 at 12:08 PM
    simbaverin

    C’est possible oui, mais je pense que le prochain gros show Sony aura lieu vers la période août-septembre (période Gamescom/TGS). Je trouve que ça fait un peu long pour un reveal de FF VII, surtout que les infos commencent à s’accumuler depuis quelque temps.

    Je suis sûr que Geoff Keighley a récupéré du lourd pour son show. Code Veronica chauffe pas mal car Geoff été aperçu dans les locaux de Capcom pour participer à une loterie. Je suis persuadé que cette histoire cache un deal marketing pour son show.

    A voir demain, mais j'ai une grosse hype perso.
    skuldleif posted the 06/04/2026 at 12:10 PM
    deathegg toute les sorties multiplateforme sont des exploits alors magnifique
    brook1 posted the 06/04/2026 at 12:12 PM
    simbaverin marchand2sable Il y aura peut-être Naughty Dog, ils sont tout le temps présents chez Geoff sur ces dernières années.
    tripy73 posted the 06/04/2026 at 12:17 PM
    jenicris :
    deathegg posted the 06/04/2026 at 12:18 PM
    skuldleif c'est bien, ca vous fera jouer à des bons jeux pour une fois. (même vu votre palais de doberman......)
    khazawi posted the 06/04/2026 at 12:26 PM
    Ca fera encore moins de ventes que les précédents malgré le multiplaforme, quasi sur et certain.
    perse9 posted the 06/04/2026 at 12:58 PM
    le seul franchise jrpg ambitieuse avec un gros portefeuille...Alors que pour beaucoup de joueurs ce sont les jeux qui nous auront le plus marqués par le passée.

    Mais force et de constater que les éditeurs ne croient pas au jrpg aujourd’hui (nier automata est l'un des deux plus gros succès de square depuis sa sortie mais il contenait un tout petit budget).

    A voir avec l'effet clair obscure si ça va changer..
    simbaverin posted the 06/04/2026 at 01:44 PM
    brook1 marchand2sable Vous me faites rêver là !!! Allez PlayStation. Envoie un gros jeu. Intergalactic ou İnfamous Remake ….ou Sly…..ou etc…
    bigb0ss posted the 06/04/2026 at 02:20 PM
    DAY ONE sur XBOX celui la
    nigel posted the 06/04/2026 at 02:29 PM
    perse9 le seul franchise jrpg ambitieuse

    Je t'invite à jouer à Yakuza 7 & 8 que je trouve être de bien meilleurs JRPG que FF7 Remake/Rebirth de mon avis
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