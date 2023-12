Le contenu secondaire représente environ 80 % du contenu basé sur l'exploration.



Se concentrer uniquement sur l'histoire principale prend environ 40 h



Faire tout le contenu secondaire prend environ 100 heures

En tant qu'amateur de Remake, la poursuite de l'histoire de Cloud et de ses amis est immédiatement attrayante, mais c'est la nature plus ouverte de ce jeu qui m'interpelle. En fait, selon Hamaguchi, le contenu secondaire représente environ 80 % du contenu basé sur l'exploration, mais même en se concentrant sur l'histoire principale, les joueurs peuvent s'attendre à environ 40 heures de jeu. Quant à ceux qui s'adonnent à une bonne partie du contenu annexe, ils peuvent s'attendre à une durée de jeu d'environ 60 heures, tandis que les plus fervents amateurs de quêtes secondaires pourraient dépasser la barre des 100 heures de jeu pour leur fichier de sauvegarde.

C'est le réalisateur Naoki Hamaguchi qui dirige cette démo sans intervention. Il fait apparaître la carte du monde pour montrer à quel point la zone explorable de Final Fantasy VII Rebirth est vaste.



Bien que chaque section de chaque région - dans ce cas, Grasslands et Junon - soit indiquée sur la carte comme étant une zone distincte, vous pouvez vous promener entre elles de manière fluide. "Nous avons pensé qu'il serait plus facile pour les joueurs de se rendre dans une seule région, et c'est pourquoi, du point de vue de l'interface utilisateur, nous les avons séparées - Junon et Grasslands - mais en réalité, vous pouvez les traverser et elles sont toutes reliées entre elles ", explique Hamaguchi.

Dans cette démo, Hamaguchi me montre Crow's Nest, une nouvelle ville qui n'existait pas dans le Final Fantasy VII original. Cette ville jumelle d'Under Junon partage le même sentiment anti-Shinra et sert de plaque tournante pour les quêtes secondaires et, comme je ne tarde pas à le découvrir, les mini-jeux.



"Dans Rebirth, nous avons ajouté des villes comme le Nid de Corbeau, des villes totalement nouvelles qui n'existaient pas dans le jeu original, afin d'aller plus loin et de créer toute cette vision du monde de Rebirth.

Les quêtes secondaires jouent un rôle important dans Final Fantasy VII Rebirth, mais les joueurs devront naturellement prendre la décision de les entreprendre. L'équipe de développement s'est donné pour mission d'inciter les joueurs à rechercher ce contenu annexe. "Une partie de la conception du jeu que nous avons adoptée pour Rebirth est que dans le scénario principal, vous sauverez Yuffie et Under Junon, puis vous irez vers Junon et ensuite vers Costa del Sol ", explique Hamaguchi. Mais par exemple, en entendant les histoires des anti-Shinra qui vivent à Under Junon, vous pourriez vous dire : "Et cette région de Crow's Nest dont j'ai entendu parler ? J'ai peut-être envie d'y aller, de l'explorer et de me lancer dans une aventure secondaire pour sauver des gens". Nous voulons que le joueur puisse vivre ces différentes aventures et faire son propre voyage en fonction de ses centres d'intérêt.



Les quêtes secondaires vous donnent évidemment de nombreuses occasions supplémentaires d'en apprendre plus sur le monde et ses habitants, mais l'une de leurs principales fonctions dans Rebirth est de développer les relations entre les personnages. Les quêtes secondaires mettent en scène des protagonistes secondaires spécifiques aux côtés de Cloud ; l'accomplissement de la quête permet d'approfondir et de développer la relation entre Cloud et ce personnage.

La principale chose que Hamaguchi voulait me montrer étant derrière nous, nous approchons de la fin de cette partie de la démo. Cependant, il souhaite me donner une idée de ce qui m'attend avec l'une de ses quêtes secondaires préférées. De retour au Nid de Corbeau, Hamaguchi guide Cloud et le groupe en direction d'un piano, mais en chemin, il passe à côté d'un homme qui parle d'un jeu de cartes. Hamaguchi reste discret sur les mécanismes, mais en discutant avec l'équipe, j'ai appris qu'il s'agissait d'un jeu de cartes stratégique dans lequel Cloud pourra s'affronter dans toute la région. Différents PNJ offrent différents degrés de difficulté aux joueurs, mais l'équipe espère que les joueurs apprécieront l'aspect construction de deck de ce mini-jeu.



Nous arrivons finalement au piano. En explorant, Cloud peut trouver des partitions pour des compositions dans le monde de Final Fantasy VII. Il peut alors s'asseoir au piano et jouer la musique. Ce mini-jeu basé sur le rythme vous demande d'utiliser les sticks analogiques pour jouer les notes requises, ainsi que certains boutons pour changer d'octave et de touche. Ce mini-jeu semble extrêmement complexe dans sa forme la plus aboutie, mais ce n'est rien comparé à ce que Hamaguchi me montre ensuite, lorsqu'il passe en mode libre, où les joueurs peuvent jouer ce qu'ils veulent sur le piano en utilisant les mécanismes du jeu.

